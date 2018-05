Obustava saobraćaja za vrijeme Banjalučkog polumaratona

BANJALUKA - Zbog održavanja manifetsacija u okviru 4. banjalučkog polumaratona, biće obustavaljan saobraćaj na više lokacija u gradu, a doći će i do korekcija u javnom prevozu putnika.

Obustava saobraćaja se odnosi na sljedeće ulice:

11.05.2018.godine (PETAK):

Ulica kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice cara Dušana do Aleje Svetog Save, od 01.00 do ponoći;

Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića i u Ulici Teodora Kolokotronisa, od 13.30 do 19.00 časova.

12.05.2018.godine (SUBOTA):

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice cara Dušana do Aleje Svetog Save;

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Mladena Stojanovića i Mladena Stojanovića, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova;

Trive Amelice, na dijelu od Ulice Mladena Stojanovića do Bulevara Srpske vojske, u vremenu od 8.00 do 11.00 časova;

Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, na dijelu od Bulevara vojvode Petra Bojovića do Ulice Cara Lazara, u vremenu od 8.00 do 10.00 časova;

Cara Lazara, na dijelu od Bulevara vojvode Stepe Stepanovića do Patre, Patre i Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od Patre do Ulice cara Dušana u vremenu od 8.00 do 10.30 časova;

Cara Dušana, na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Krajiških brigada (zapadni tranzit), u vremenu od 8.00 do 11.00 časova;

Trive Amelice, na dijelu od Krajiških brigada (zapadni tranzit) do Kralja Petra II, Kralja Petra II na dijelu od Trive Amelice do Milana Radmana i Milana Radmana na dijelu od Kralja Petra IIdo Srpskih pilota, u vremenu od 8.00 do 11.00 časova;

Srpskih pilota, na dijelu od Milana Radmana do Jovana Dučića i Jovana Dučića na dijelu od Srpskih pilota do Marije Bursać, u vremenu od 8.00 do 12.00 časova;

Marije Bursać, u vremenu od 8.00 do 12.30 časova;

Vidovdanskoj, na dijelu od Milana Tepića do Prvog krajiškog korpusa, u vremenu od 8.00 do 13.00 časova;

Olimpijskih pobjednika, u vremenu od 8.00 do 13.30 časova;

Aleja Svetog Save, na dijelu od Kralja Petra I Karađorđevića do Bulevara Srpske vojske, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova;

Bulevar vojvode Živojina Mišića, na dijelu od Bulevara Petra Bojovića do Bulevara vojvode Radomira Putnika i Bulevar vojvode Radomira Putnika u vremenu od 8.00 do 14.00 časova;

Vase Pelagića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara vojvode Radomira Putnika, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova;

Bulevar cara Dušana, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Ulice Đure Daničića i u Ulici Teodora Kolokotronisa, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.

Korekcije u Javnom prevozu

- 11.05.2018.godine (PETAK): Na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa u Bulevar cara Dušana i ulice Kninsku, Vidovdansku, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

- 12.05.2018. godine (SUBOTA), u vremenu od 8.00 do 16.00 časova: linije 1 i 6 se preusmjeravaju u ulice Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom;

- linije 3, 3B i 9B mijenjaju trasu, tako da se autobusi iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića preusmjeravaju desno na Bulevar vojvode Petra Bojovića, zatim desno u Bulevara vojvode Živojina Mišića, Ulicom Ada do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i nazad ka Vrbanji;

- linija 17A se preusmjerava na Bulevar Srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada i dalje postojećom trasom;

- linije 13, 13A i 13C se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom;

- linije 8 i 13B se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Zapadni tranzit, Omladinska, Solunska i dalje postojećom trasom;

- linija 14 mijenja trasu, tako da se autobusi na trasi za smjer A saobraćaju ulicama Rajka Bosnića, Dr Vojislava Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Ivana Gorana Kovačića od kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom, a autobusi na trasi za smjer B neće saobraćati;

- linija 14 B se preusmjerava Bulevarom Petra Bojovića;

- linije broj 9 I, 10, 17 i 20 ne saobraćaju;

- linije 12, 13P, 19, 39 i 39A se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redosijedom;

- linije 9 i prigradska linija BanjaLuka – Ljubačevo, mijenja trasu tako da će se, za polaske sa Nove autobuske stanice, autobusi biti preusmjereni, ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada, Omladinskom, Bolanog Dojčina, Manjačkih ustanika, vojvode Uroša Drenovića i dalje magistralnim putem do mosta u Karanovcu i dalje postojećom trasom i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom;

- linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera lijeve Novoselije se preusmjeravaju ulicama Bolanog Dojčina, Omladinskom, Krajiškog brigada i Ivana Gorana Kovačića;

- linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera se preusmjeravaju ulicama Ivana Gorana Kovačića, Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom;

- linije javnog prigradskog i republičkog prevoza iz smjera Bronzanog Majdana se preusmjeravaju ulicama Krajiških brigada i Ivana Gorana Kovačića i dalje postojećom trasom;

- linije javnog republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Bulevarom Srpske vojske i dalje postojećom trasom.