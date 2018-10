Obustava saobraćaja zbog završne tribine SNSD-a u Banjaluci

BANJALUKA - Na dijelu Ulice olimpijskih pobjednika i Gundulićeve ulice u Banjaluci večeras će biti obustavljen saobraćaj za sva vozila zbog održavanja završne tribine SNSD-a na platou ispred RTV Doma, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj će biti obustavljen od 17.30 do 21.00 čas na dijelu Ulice olimpijskih pobjednika, od raskrsnice sa Ulicom Mladena Stojanovića do Bulevara srpske vojske, i na dijelu Gundulićeve ulice, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do Ulice olimpijskih pobjednika.