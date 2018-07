Obustave saobraćaja u Banjaluci u naredna tri dana

BANJALUKA - U Banjaluci će u naredna tri dana biti na snazi obustave saobraćaja zbog održavanja 4. Međunarodnog moto-skupa Moto-kluba "Istok" Banjaluka.

Saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa, od raskrsnice sa Ulicom Patre /kružni tok/ do raskrsnice sa ulicom Bulevar cara Dušana, od 17.00 časova sutra do 7.00 časova u subotu i od 17.00 časova u subotu do 9.00 časova u nedjelju, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Defile učesnika biće organizovan u subotu od 18.00 do 19.00 časova ulicama: Teodora Kolokotronisa, Patre, preko Gradskog mosta, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugovića, Venecija mosta, Gavre Vučkovića, Gundulićeve, Olimpijskih pobjednika, Kralja Petra Prvog Karađorđevića, Vuka Karadžića, Vidovdanska, Kninska, Bulevara cara Dušana i Teodora Kolokotronisa.

Iz Auto-moto saveza apeluju da vozači poštuju uputstva ovlašćenih lica iz pratnje.