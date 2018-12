Obustave saobraćaja u Banjaluci zbog dočeka Nove godine

BANJALUKA - U centru Banjaluke od sutra počinju obustave saobraćaja zbog svečanog dočeka Nove godine, najavljeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj će biti obustavljan u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od hotela "Bosna" do Ulice Marije Bursać, od sutra veče do 1. januara u periodima od 20.00 do 3.00 časa narednog dana.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, stajališta "Boska" i "Pošta" biće van funkcije, jer će autobusi iz smjera Gradskog mosta biti preusmjereni na Kninsku i Vidovdansku ulicu, odnosno prema staroj autobuskoj stanici.

Zbog obilježavanja dječije Nove godine sutra će od 10.00 do 14.00 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Pozorišta do Ulice Marije Bursać.

Autobusi će biti preusmjereni Vidovdanskom ulicom, odnosno prema staroj autobuskoj stanici.