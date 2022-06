Obustave saobraćaja u Banjaluci zbog obilježavanja Spasovdana

BANJALUKA - Zbog obilježavanja Spasovdana, krsne slave Banjaluke, saobraćaj u pojedinim ulicama u centru danas će biti obustavljen, navedeno je na sajtu Gradske uprave.

U periodu od 10.30 do 12.30 časova saobraćaj će biti obuistavljen u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save.

Takođe, iz Gradske uprave navode da će saobraćaj biti obustavljen od Trga srpskih vladara, na dijelu od Ulice kralja Petra Prvog Karađorđevića do Srpske ulice, ispred glavnog ulaza u Gradsku upravu od 19.00 do 23.00 časa, a sutra od 19.00 do 23.00 časa.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa na Bulevar cara Dušana, te u ulice: Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom", stoji u saopštenju.

Iz Gradske uprave dodaju da će se za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način pripadnici MUP-a Republike Srpske.