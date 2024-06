Obustave saobraćaja zbog izvođenja radova u Banjaluci

BANJALUKA - Zbog izvođenja radova na izgradnji nedostajuće javne infrastrukture u periodu od osam do 16 časova od 26. juna do 6. jula doći će do izmjene režima odvijanja saobraćaja u Ulici Vase Pelagića, od broja 10 do Ulice vojvode Radomira Putnika i Bana dr Todora Lazarevića, od broja 11 do Ulice vojvode Radomira Putnika.

Kako dodaju iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, za vrijeme izvođenja radova, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

"Obavještavamo građane da će zbog izvođenja radova na izgradnji nedostajuće javne infrastrukture od osam do 18 časova, od 26. juna do 17. jula, doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića, od broja 134 do spoja Bulevara Desanke Maksimović i Bulevara vojvode Petra Bojović", kazali su iz Odjeljenja.

Za vrijeme izvođenja radova, kako dodaju, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.