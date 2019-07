Obustavljen saobraćaj na putu Kuljani-Barlovci

BANJALUKA - Saobraćaj je danas obustavljen na putu Kuljani-Barlovici, na području Banjaluke, zbog radova investicionog održavanja, saopšteno je iz Gradske uprave.

Od 7.30 do 18.00 časova na snazi je obustava saobraćaja, i to na dijelu od 18. Kuljanske ulice prema Konjičkom klubu "Padok", u dužini od 500 metara.

Iz Gradske uprave navode da će u ovom periodu prigradska linija Zalužani-Barlovci iz smjera Zalužana biti skraćena do stajališta "Barlovci Novo naselje", i to polasci iz Zalužana od 7.40 do 18.00 časova i polasci iz Barlovaca od 8.00 do 18.20 časova.

Vozila će biti preusmjerena na alternativne pravce.

Za vrijeme trajanja obustave, saobraćaj će biti regulisan i preusmjeravan postavljanjem privremene signalizacije.

Iz Gradske uprave apeluju da učesnici u saobraćaju budu oprezni i da imaju razumijevanja zbog otežanog odvijanja saobraćaja u ovim naseljima.