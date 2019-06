Od danas iz Banjaluke čarter let za Atinu

Prvi put sa banjalučkog aerodroma od danas će biti uspostavljen čarter let za Atinu.

Avioni će saobraćati zahvaljujući saradnji sa agencijom “KonTiki Travel“, rekao je vršioc družnosti direktora banjalučkog aerodoma Milan Račić.

"Kapaciteti na letu za Grčku su već rasprodati. Za naše građane je važno da se otvaraju nove destinacije i očekujemo nastavak ove saradnje", rekao je Račić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Na Međunarodnom aerodromu Banjaluka od početka godine bilo je 12.640 putnika, zaključno sa krajem aprila, a ukupno u ovoj godini očekuju 200.000 putnika.

Račić je rekao da su u pregovorima i za aspostavljanje aviolinije za Moskvu, a vode se razgovori i za let za Teheran.

Vedran Jokić iz “KonTiki” agencije je istakao da su na osnovu pozitivnih iskustava putnika izabrali uspostavljanje leta za Grčku.

"Karta za Atinu je dio paket aranžmana za Grčku", rekao je Jokić i dodao da će ovaj čarter let saobraćati do Atine do 9. septembra ove godine.

Zamjenik gradonačelnika Banje Luke Srđan Amidžić je izrazio nadu da će ovakvi letovi biti uspostavljeni i s drugim agencijama, ističući da su smještajni kapaciteti u Banjaluci popunjeni, što govori o posjeti turista najvećem gradu u RS-u.

Istakao je da očekuje da će broj osoba koje koriste banjalučki aerodrom biti sve veći.

"Težimo da Banjaluka bude regionalni centar i obaveza Vlade i Grada je da stvara preduslove za što bolji rad aerodroma", rekao je Amidžić ističući da je Grad dosad dao za aerodrom sedam miliona KM.

Prvi let planiran je danas oko 17 časova.