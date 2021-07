Od petka jeftinije mjesečne karte za banjalučke penzionere

BANJALUKA - Mjesečne karte za penzionere od petka su jeftinije za 20 odsto, a tim povodom u četvrtak je gradonačelnik Draško Stanivuković najstarijim građanima, koji su došli da kupe mjesečnu kartu, uručio nekoliko besplatnih.

"Lično od sebe, kao gradonačelnik, svakom penzioneru koji je kupovao kartu uručio sam besplatnu kartu kao uvod u ono što će nas vrlo brzo dočekati, kroz godinu i po do dvije, u našem najvećem gradu, a to je besplatan prevoz za najstarije građane", rekao je Stanivuković.

Istakao je da je od petka jeftiniji javni prevoz za 20 odsto za sve penzionere, te da u novembru očekuje i jednu značajnu mjeru za sve penzionere sa minimalnom penzijom, koja će biti finansirana iz ostvarenih ušteda.

Prema njegovim riječima, upravo to i jeste cilj: da uštede koje se prave u Gradskoj upravi osjete građani na svom budžetu, kako u slučaju besplatnih udžbenika, tako i u slučaju olakšica za penzionere.

Milan Krajinović, predsjednik Sindikata penzionera Banjaluka, izrazio je zahvalnost jer, kako je rekao, neko u ovom gradu misli i na njih.

"Zahvaljujem gradonačelniku i Skupštini grada koja je donijela tu odluku. Ovih 20 odsto za neke ne znači puno, ali znači dovoljno, jer smo osjetili da neko misli o nama", rekao je Krajinović.

Istakao je da u gradu ima oko 40.000 penzionera te da ovo smatra velikim korakom da gradski prevoz bude besplatan za ovu kategoriju.

Bojan Kresojević, savjetnik za ekonomske i međunarodne projekte, rekao je da je nova gradska administracija umjesto zloupotrebe i loše upotrebe službenih automobila došla do uštede od 150.000 KM i taj novac preusmjerila u povoljniji prevoz za penzionere.

"To je prvi korak prema viziji koju želimo ostvariti, a to je besplatan prevoz za godinudvije, ali i generalno da javni prevoz podignemo na značajno viši nivo i na taj način postignemo višestruke koristi za grad", rekao je Kresojević.

Dodao je da se one ogledaju u boljim uslovima za putnike te u zaštiti životne sredine.

Stanivuković je rekao da je iz gradske kase od početka godine za podršku javnom prevozu izdvojeno pola miliona maraka.

"Planirano je do kraja godina još 200.000 do 300.000 maraka podrške javnom prevozu. Dakle, bićemo blizu jednom milionu do kraja godine, jer očekujemo dodatne podsticaje subvencionisanju javnog prevoza", rekao je Stanivuković.

Za jeftinije mjesečne karte penzionerima iz gradskog budžeta izdvojeno je 145.000 KM.

Cijene

Cijena mjesečne karte za javni gradski i prigradski umjesto dosadašnjih 21,50 KM biće 17,20 KM, dok će cijena karte u okviru jedne grupe umjesto 14 KM iznositi 11,20 KM.

Cijene mjesečnih karata u prigradskom saobraćaju, koje se kreću u rasponu od 14 do 58,50 KM, takođe će biti snižene u iznosu od 20 odsto.