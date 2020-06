Od petka panoramski bus vozi na Banj brdo

BANJALUKA - Panoramski mini bus krenuće od petka prema Banj brdu i tokom ljeta, ali i duže ukoliko bude sunčanog perioda, prevoziće Banjalučane i zainteresovane turiste do najpoznatijeg banjalučkog izletišta.

“Kako bi izašli u susret svima onima koji žele da posjete Banj brdo, odlučili smo da od petka ponovo stavimo u funkciju mini bus, kojeg će moći koristiti svi zainteresovani”, naveli su iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako naglašavaju, ova vrsta prevoza do Banj brda naišla je na veoma dobre reakcije sugrađana, o čemu govori i podatak da je prošle godine prevezeno više od 10.000 građana.

Naglašavaju da će panoramski mini bus imati rampu za ulaz lica sa invaliditetom, kako bi ovo gradsko izletište bilo dostupno i ovom dijelu stanovništva.

Trasa vožnje je, kao i do sada, predviđena od fabrike obuće „Bema“ (okretište autobuske linije br. 13) do spomenika na Banj brdu, i to radnim danom od 15.00 do 20.00 časova, a subotom i nedjeljom od 9.00 do 20.00 časova.

Cijena karte će iznositi 1 KM u jednom smjeru, a za djecu do 5 godina vožnja će biti besplatna.

Raspored vožnje pogledajte na fotografiji u prilogu ove vijesti.