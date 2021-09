Od srijede ARI amubulanta ponovo na banjalučkoj Poliklinici

BANJALUKA - ARI ambulanta (ambulanta za akutne respiratorne infekcije) za odrasle pacijente i učenike srednjih škola sa lokaliteta Dolac od srijede 15. septembra ponovo će biti premještena na lokalitet Poliklinika zbog nepovoljne epidemiološke situacije i povećanog broja oboljelih od virusa korona, saopšteno je iz banjalučkog Doma zdravlja.

"Za potrebe rada ove ambulante ponovo je prilagođen prostor u dijelu Edukativnog centra porodične medicine (desni ulaz). Osoblje koje pruža usluge u ARI i kovid ambulantama je iz Službe porodične medicine te je iz tog razloga manji broj radnika na lokalitetima", navodi se u saopštenju.

Napominju da sa radom i dalje nastavljaju ARI ambulanta Starčevica i ARI ambulanta Paprikovac te kovid ambulante u naselju Dolac.

"U ARI ambulanti na lokalitetu Poliklinika će se pružati zdravstvene usluge učenicima srednjih škola i odraslim pacijentima sumnjivim na kovid-19 infekciju u periodu od 07:00 do 20:00 časova svakim danom, uz pauze za dezinfekciju prostora u periodima od 11:00 do 11:30 časova i od 15:30 i 16:00 časova. Nakon 20:00 časova pacijenti kojima je potrebna hitna i neodložna medicinska pomoć (ukoliko dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog akutnim respiratornim infekcijama) će biti pregledani u Službi hitne medicinske pomoći sa edukativnim centrom", dodaje se u sapštenju.