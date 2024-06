Od sutra Banj bus saobraća svaki dan

BANJALUKA – Banj bus će od sutra pa sve do 31. avgusta saobraćati svakim danom na trasi od TO Bema do Spomenika na Banj Brdu, navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Kako je najavljeno iz resornog odjeljenja Banj bus saobraćaće po sljedećem rasporedu radnim danom polasci sa TO Bema kreću od 15 časova i idu na svakih sat vremena sve do 19 časova, dok polasci sa Spomenika kreću od 15.30 i idu na svakih sat vremena do 19.30 časova.

"Neradnim danom polasci sa TO Bema kreću od devet časova i idu na svakih sat vremena do 19 časova, dok polasci sa Spomenika kreću od 9.30 i idu na svakih sat vremena sve do 19.30 časova", navode iz resornog odjeljenja.

Trasa kretanja autobusa od TO Bema, Ulicom vojvode Pere Krece, Ulicom Koste Vojinovića i Put banjalučkog odreda do Spomenika na Banj brdu, oko spomenika i nazad istom trasom do TO Bema, – sa 5 (pet) stajališta za ulaz/izlaz putnika. TO Bema, kod rampe, sredina trase između Rampe i spomenika, kod skretanja za izletište Trešnjik i kod spomenika na Banj brdu.

Cijena karte je 1 KM po putniku po polasku, bez obzira na stajalište gdje je putnik ušao, a za djecu do 5 godine prevoz je besplatan (uz pratnju starije osobe).

