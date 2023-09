Od utorka do četvrtka obustava saobraćaja u centru Banjaluke

BANJALUKA - Gradska uprava Banjaluka saopštila je da će sutra od šest časova ujutro pa do četvrtka do 11 časova biti obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save, i to zbog održavanja koncerta povodom manifestacije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa na Bulevar cara Dušana i u ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

"Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja biće omogućen bezbjedan i nesmetan pristup do hotela „Bosna“ i parking garaže iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića, kao i do objekata koji imaju jedini pristup sa dijela puta na kom je obustavljen saobraćaj", najavili su iz gradske uprave.

Ističu da će se za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način od strane pripadnika službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.