Odbornici o kvalitetu vazduha u Banjaluci raspravljaju u četvrtak?

BANJALUKA – Odbornici Skupštine grada Banjaluka mogli bi u četvrtak, 25. decvembra, da raspravljaju o kvalitetu vazduha u Banjaluci, ukoliko se taj prijedlog prihvati, a to je najavio Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Pripremili smo 10 mjera i tu smo budžetirali sredstva. Svake godine koliko da izdvajamo, ali tu nam je potrebna podrška Vlade i Skupštine jer za neke stvari će trebati i zakoni da se prilagođavaju, ako bismo htjeli da najozbiljnije da odgovorimo na ovu temu", naveo je on.

Kao jedna od mjera već danima se spominju i električni autobusi, a Stanivuković kaže da se razgovara s Evropom o njihovoj donaciji.

"Kroz novi ugovor koji ćemo praviti sa našim prevoznicima, definisaćemo i njihovu obavezu da prelaze na taj vid transporta i prevoza", rekao je on.

Takođe, Stanivuković je rekao da je i Beograd spreman donirati 10 ili 20 autobusa Banjaluci, ali problem predstavlja što grad nema svoje preduzeće.