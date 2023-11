Odgođena sjednica Kolegijuma Skupštine grada Banjaluka

BANJALUKA - Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada Banjaluka, zbog dostavljanja materijala danas je odgodio ovu 37. po redu sjednicu Kolegijuma, a naredni termin dogovoriće sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, koji danas nije prisustvovao.

“Danas smo prije početka sjednice dobili 45 novih tačaka”, rekao je on, te predložio nastavak kolegijuma u petak, odnosno kada se dogovori sa gradonačelnikom.

“Juče sam imao tri tačke i dobio jutros 45 novih, a trebalo bi biti da do onog trenutka kada se zakaže kolegijum šta imamo materijala imamo”, pojasnio je on.

Kako dodaje ovo je utvrđeno novim poslovnikom, koji će stupati na snagu od četvrtka.

“Mi smo prijedlog o kreditnom zaduženju grada dobili 15 minuta prije Kolegijuma, a ne znamo ni razlog, niti iznos kredita, ovo je bruka i sramota”, kazao je Ninković, te dodao da ne može odluke o ovome donijeti za ovako kratko vrijeme.

Bojan Kresojević, gradski menadžer, je rekao da je sretan što je konačno predsjednik Skupštine sam zakazao Kolegijum.

“Ozbiljno je to što smo dostavili materijal. Mi smo se juče telefonski dogovorili da ću poslati materijal između osam do devet. Ne vidim šta je problem, jer sam uradio po tom dogovoru”, rekao je on.

Kako dodaje Kolegijum bi trebao biti najavljen četiri dana prije, da bi dostavili materijal tri dana prije.

"Oko termina bi se trebali dogovarati predsjednik Skupštine i gradonačelnik", rekao je on, te dodao da po trenutnom poslovniku materijal se može dostaviti do sjednice kolegijuma.

“Mi smo po tome postupili kako treba”, naveo je on.

“On se nadao da mi nećemo dostaviti materijal i da ćemo biti nespremni, želio je da prezentuje javnosti nespremnost Gradske uprave”, rekao je on te dodao da je Ninković sam otkazao Kolegijum koji je zakazao, jer mu plan nije uspio.

Kresojević je zapitao SNSD čije kreditno zaduženje je vraćala ova gradska administracija, te koliko je imala za vrijeme mandata ova gradska administracija novih kreditnih zaduženja.

“Oni su dobili zadatak SNSD-a da nas uhvate nespremne, ali to nije moguće”, naveo je on.

Dragoljub Topić, odbornik SNSD-a, se zapitao zašto je Gradska uprava tek jutros ispostavila tačke.

“Oni su držali 40 tačaka u ladicama i nisu dostavili prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu”, rekao je on.

Saša Lazić, odbornik Banjaluka zove, je istakao da je svakom prosječnom građaninu muka od ovakvih stvari.

“Kada slušam gradskog menadžera sve zvuči argumentovano, a kada slušam predsjednika Skupštine, takođe je sve argumentovano, ne znam da li je do poslovnika i njegovog tumačenja ili nečeg drugog”, rekao je on, te je dodao da je ovo sistem kokoška jaje.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.