Odobreno duže radno vrijeme nedjeljom za tržne centre u Banjaluci

BANJALUKA - Tržni centri će nedjeljom moći raditi do 22 časa, a ne kao do sada do 16 časova, ovu izmjenu radnog vremena podržali su odbornici Skupštine grada na današnjem zasjedanju.

Gradonačelnik Igor Radojičić je u toku zasjedanja rekao da je Banjaluka dobila najveći regionalni šoping mol, te ako hoćemo da budemo konkurentni sa centrima u regionu, onda je to radno vrijeme isto kao kod njih.

"Ono što se svjesno ili nesvjesno brka kod ove odluke, jeste da se odlukom o radnom vremenu tržnog centra ne reguliše radno vrijeme radnika. Radno vrijeme radnika je propisano Zakonom o radu i granskim kolektivnim sindikalnim ugovorom. Prema tome, ako fabrika radi 16 sati to ne znači da i radnik toliko radi, nego on radi osam sati. Ako radi duže od toga, onda je to pitanje sindikata, inspekcije i poslodavca da li krši druge zakone i nije pitanje radnog vremena", pojasnio je Radojičić.

Vezana vijest: "Debelo" platiti ili ukinuti rad nedjeljom