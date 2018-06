Odrasli u parku "Petar Kočić" razmjenjuju sličice

Sakupljanje "Paninijevih" sličica uoči Svjetskog prvenstva vrlo je popularno među fudbalskim zaljubljenicima i prije nego što počne ludilo na stadionima. Tako u banjalučkom parku "Petar Kočič" subotom vlada prava euforija kada se na jednom mjestu okupi nekoliko destina pravih ljubitelja fudbala, jer imaju samo jedan cilj - razmijeniti što više sličica za svoj album.

Okupljanje je u 13 časova, a nekoliko njih pristiže i prije dogovorenog vremena s velikim buntovima sličica, kutijama punim duplikata, a na papiru imaju zapisane brojeve koji im nedostaju i između sebe ih razmjenjuju kako bi što prije popunili album.

Najtraženije su zlatne, odnosno grbovi pojednih reprezentacija, koje je teško prikupiti.

Već je opštepoznato kako ovakvi albumi više nisu samo za djecu, jer zaista i nisu, budući da ih sakupljaju fanovi različitih dobnih skupina u cijelom svijetu.

Mnogi fanovi sakupljaju sličice i čuvaju popunjene albume, za koje vjeruju da će u budućnosti vrijediti puno više novaca.

Jedna od prednosti odraslih ljudi u sakupljanju sličica je, kako kažu, finansijska nezavisnost, jer ističu da odrasli muškarci danas mogu sebi priuštiti ovo zadovoljstvo kad god požele, za razliku od vremena kada su kao djeca morali moliti roditelje da im kupe paketić sličica nakon škole.

Bojan Jakovljević, tridesetdvogodišnjak i kolekcionar sličica, kazao je da je aktivno počeo da sakuplja sličice od 2014. godine, nešto kasnije nego većina kolekcionara. S obzirom na to da je ranije živio u Modriči, nije imao mogućnost da razmjenju sličice tako da ih nije ni sakupljao.

"Ali, otkad znam za sebe taj hobi mi se sviđao, tako da sam dolaskom u Banjaluku počeo da ih sakupljam. Kao i sve danas, i ovaj hobi se promijenio. Sakupljanje sličica ranije je bilo zabava za sve, a najviše za djecu. Danas to nije tako, jer su sličice postale poprilično skupe, a i današnju djecu interesuju neke druge stvari, poput računara, kompjuterskih igara, mobilnih telefona i slično", kazao je Jakovljević.

Prema njegovim riječima, više je faktora koji utiču na sve ovo, ali glavni razlog zašto već zreli ljudi sakupljaju sličice je upravo njihova cijena i nezainteresovanost djece za "staromodne" hobije.

"Većina današnjih sakupljača su odrasli, odnosno ljudi koji su u svojoj mladosti bili kolekcionari, a i sada su nastavili s tim hobijem. Djece je izuzetno malo", dodaje Jakovljević.

S njim se slaže i Miroslav Savić, tridestčetverogodišnjak iz Banjaluke, koji ističe da mu otvaranje omota sličica i dalje predstavlja jedan od najvećih osjećaja zadovoljstva.

"Tradicija sakupljanja je ostala iz najmlađih dana, ali tu je i ljubav prema fudbalu", kaže Miroslav i dodaje da razmjenjuje sličice već nekoliko godina te da se uglavnom susretao s ljudima u dvadesetima i tridesetima.

"Volim sakupljati, mijenjati se, to je jednostavno bijeg u detinjstvo, jer kad lijepim sličice nemam 34, nego mnogo manje", iskren je Miroslav, kojem, poput drugih, u albumu najviše fali zlatnih sličica.

Međutim, psiholog Aleksandar Milić kaže da je sakupljanje sličica povezano sa zrelošću, te da ta aktivnost više pripada osobama nižeg nivoa zrelosti.

"Zrelost ne ide uvijek u skladu s hronološkom dobi, jer ona podrazumijeva i niz drugih karakteristika, što znači opažanje sebe i drugih, opažanje situacija, motivaciju, interese, jer zrelost podrazumijeva cjelokupnu strukturu čovjeka", kazao je Milić.

Dodao je da ti ljudi koji se bave sakupljanjem sličica nisu usmjerni na određene aktivnosti u skladu s uzrastom, nego se zadovoljavaju tim nižim nivom aktiviteta.

Kako je kazao Milić, razlog što zreli muškarci sakupljaju sličice može biti i to što su konačno samostalni te ne moraju od roditelja da traže novac za kupovinu paketića, kao kad su bili djeca,

"Može se desiti kod manjeg broja ljudi da je to žal za djetinjstvom, ali to se uglavnom događa jer neki ljudi žele da zadovolje potrebe iz doba djetinjstva. Međutim, za mene je to više povod i razlog da kažu 'meni to treba zato što nekad nisam imao' nego što stvarno ima potrebe za tim", pojasnio je Milić.

S druge strane sociolog Ivan Šijaković smatra da ljudi u tridestim godinama koji sakupljaju sličice rade to jer imaju nostalgiju za djetinjstvom.

"I odrasli žele da se igraju, jer je igra nešto što privlači ljude bez obzira na to koliko godina imaju", kazao je Šijaković.