Održan prvi sastanak o izgradnji pet vrtića u Banjaluci, predložene lokacije

BANJALUKA - Savjetnik predsjednika Republike Srpske Nikola Šobot izjavio je Srni da je danas održan sastanak sa banjalučkom Gradskom upravom povodom velikog i značajnog projekta izgradnje vrtića na teritoriji cijele Republike, te da je Banjaluka imala prioritet kao najveći grad u Srpskoj i sa najvećim potrebama.

Šobot je podsjetio da je predsjednik Republike Milorad Dodik inicirao projekat izgradnje vrtića u cijeloj Srpskoj, te da je tim povodom danas održan prvi sastanak sa predstavnicima Gradske uprave Banjaluka koji je bio, kako kaže, veoma konstruktivan.

"Okupili smo se oko zajedničkog interesa, a to je da riješimo problem nedostatka mjesta u banjalučkim vrtićima za smještaj naših mališana i djece predškolskog uzrasta. To je veoma zahtjevan zadatak, ne samo kroz potrebe roditelja nego i za razvoj same ličnosti djeteta i njegove socijalizacije, već i kroz sve ono što je neophodno da uradimo za našu djecu u Banjaluci", naglasio je Šobot.

On je rekao da je inicijativa o izgradnji pet vrtića u Banjaluci pokrenuta u skladu sa partnerskim dogovorom.

"Danas smo pregovarali upravo o odnosu institucije predsjednika Republike sa Gradskom upravom, od koje očekujemo da obezbijedi pet lokacija adekvatne površine u vlasništvu Grada za izgradnju vrtića, sa svim pratećim urbanističko-tehničkim uslovima. To znači da bi Grad snosio troškove građevinske i upotrebne dozvole, dok bi iz budžeta predsjednika Republike bila finansirana izgradnja samih objekata sa vanjskim i unutrašnjim uređenjem po konceptu 'ključ u ruke'", pojasnio je Šobot u izjavi za Srnu.

On je naveo da bi ti vrtići kasnije bili predati na upravljanje i rukovođenju Gradu Banjaluka, a sve sa ciljem i idejom da se poboljšaju smještajni kapaciteti u vrtićima.

"Predložili smo određene lokacije koje se odnose uglavnom na gradska naselja s obzirom da već radimo na izgradnji vrtića u naselju Piskavica. Ovog puta smo se orijentisali prema gradskim naseljima, jer je tu i najveća potreba za vrtićima, a riječ je o naseljima Starčevica, Lauš, Paprikovac, Lazarevo, Kočićev vijenac i Obilićevo", precizirao je Šobot.

Savjetnik predsjednika Srpske je pojasnio da se sada od Gradske uprave očekuju lokacije o kojima će se dalje usaglašavati, a poslije i o urbanističko-tehničkim uslovima i svemu onome što je neophodno da se uđe u sam projekat izgradnje vrtića.

"Nažalost, gradonačelnik Draško Stanivuković nije prisustvovao sastanku, vjerovatno je imao bitnijih obaveza, ali mi smo se danas okupili da pričamo o perspektivi banjalučkih vrtića, odnosno da se pobrinemo da naši mališani imaju dovoljno mjesta u vrtićima", naglasio je Šobot.

Govoreći o vrijednosti izgradnje vrtića, Šobot je pojasnio da trenutno ne mogu imati tačnu cifru, te da su najveća vrijednost tih vrtića banjalučki mališani.

"Sigurno je da to nije jeftin projekat, veoma je zahtjevan i biće sproveden na teritoriji cijele Republike Srpske, s tim što počinjemo od Banjaluke jer je ona, s obzirom na svoju veličinu i potrebe, prioritet", rekao je Šobot.

Što se tiče same dinamike radova izgradnje vrtića u Banjaluci, Šobot je istakao da će sve zavisiti od obaveza Grada i njihove ekspeditivnosti da obezbijede potrebne uslove, kao i od samih građevinskih radova.

"Sigurno je da ćemo se truditi da budemo što ekspeditivniji, da što prije realizujemo ovaj projekat, jer su potrebe velike, riječ je o 2.100 djece koja čekaju mjesto u vrtićima. Naravno da izgradnja zahtjeva vrijeme, ali nama je u interesu da sve bude urađeno kvalitetno i po najboljim standardima", naglasio je Šobot, prenosi Srna.

On je naveo da ima slučajeva da su pojedini vrtići smješteni u zgradama i u poslovnim prostorima, te da je njihova želja da to budu vrtići koji će ispuniti potrebe mališana i da im boravak bude što ljepši i prijatniji.

"Mi gradimo za budućnost i vjerujemo da će u budućnosti biti potrebe za širenjem vrtićkih kapaciteta, tako da je bitnije da bude urađeno sve kako treba, jer mi gradimo za ono što je najvrednije, za mališane Republike Srpske, a oni su naša budućnost", poručio je Šobot.

