Oglasio se suprug žene kojoj je staford u Banjaluci odgrizao komad noge: Ima velike traume

Razjareni staford je prije nekoliko dana napao ženu u banjalučkom naselju Borik.

Banjalučanka je zadobila teške povrede, a tragediju su spriječili slučajni prolaznici koji su pritekli u pomoć napadnutoj ženi.

O cijelom slučaju za ATV govorio je suprug napadnute žene.

Bezazlena šetnja za Stojanovu suprugu postala je noćna mora. Vlasnički pas odgrizao joj je komad mišića na nozi.

Iz najbolje namjere da pomogne, završila je na UKC-u Srpske. Staford koji ju je napao, bio je pušten, bez povodca i korpe.

"Kretala se ispred Titanika u Boriku pješačkom stazom i krenula je da pređe preko pješačkog. U tom trenutku bio je pušten pas Staford bez povodca i brnjice i vlasnica je dozivala psa da ga sveže, međutim pas je nije slušao kretao se za mojom suprugom", rekao je suprug Stojan Novaković te dodao:

"Vlasnica je zamolila moju suprugu da uhvati psa. Supruga se zaustavila na pješačkom prelazu da pas ne ide za njom jer i sami imamo psa zna kako pas reaguje da ga auto ne bi udarilo. Pas je prišao supruzi, ponjuškao je, udaljio se metar od nje i vlasnica je prišla psu. Vjerovatno je prišla sa nekom dozom straha, boji se tog psa i kako mu je ona prišla pas se automatski okrenuo i napao moju suprugu. Skočio joj na glavu, ona kaže da je instiktivno postavila ruke, ogrebao je po licu. Kada se spustio na noge, šape, ugrizao je za butni mišić. Tu su se našla četiri momka koja su pokušavala da odvoje psa, međutim jak je bio stisak i ugriz i nisu a uspjeli odvojiti dok nije odgzirao taj komad mišića".

Pozvana je i policija i napisana je krivična prijava.

Poslije nesrećnog slučaja Stojan je krenuo da traži odgovornost. Prva stanica bila je policija, zatim se obratio i komunalnoj.

Rekli su mu da su od njega prvi put čuli za slučaj. Odatle su ga uputili na veterinarsku inspekciju u Gradskoj upravi. Stojana boli upravo nebriga nadležnih. Pita šta još treba da se desi pa da neko reaguje.

"Otišao sam u veterinarsku inspekciju oni kažu da su uzeli izjavu od vlasnice psa. Tu se navodi da se pas otrgao i da je jeo kost i da je moja supruga pokušala da otme psu kost. Mislim šta će joj kost neće grah kuvati", rekao je Stojan.

Stojan kaže da je pitao inspektora veterinarskog za prethodne slučajeve napada tog psa.

"Javio mi se jedan gospodin kojeg je u maju prošle godine isti pas u parku za pse kod Delte ugrizao za ruku. Staford je napao Haskija, on je pokušao da odbrani svog psa pa je dobio ugrize po ruci. Prije par mjeseci taj isti pas od istog vlasnika na Starčevici je djetetu u ulazu otkinuo dobar dio uha. Ja kad sam to inspektoru rekao on kaže da to uopšte ne zna i da prvi put čuje od mene, ja sam njemu priložio dokaze", kaže Stojan.

Novkovići su uzeli advokata. Stojanova supruga je izašla iz bolnice. Ima velika oštećenja, ali i traume.

"Nije mogla spavati, plače dok joj nije uključena terapija. Išla je kod psihologa i kod psihijatra. Uključena joj je terapija za spavanje i smirenje", rekao je Stojan.

