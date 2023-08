Oko 1.400 banjalučkih srednjoškolaca neće na vrijeme dobiti stipendije

BANJALUKA - Zbog neobjavljivanja odluke u službenom glasniku konkurs za dodjelu stipendija banjalučkim srednjoškolcima na području grada, neće biti raspisan 1. septembra.

Poručuju ovo iz Odjeljenja za društvene djelatnosti, te ističu da ove godine zbog neobjavljivanja odluke oko 1.400 srednjoškolaca nažalost neće na vrijeme dobiti prvu ratu stipendije.

Kako su kazali, Odlukom o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz Budžeta grada Banjaluka, visini stipendija, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima za školsku/akademsku 2023./2024. godinu koja je usvojena na 22. sjednici Skupštine Grada, održanoj 11.07.2023. godine, definisano je da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku grada Banjaluka.

"S obzirom na to da navedana odluka do današnjeg dana, 30.08.2023. godine, nije objavljena, neće biti moguće raspisati konkurs 1. septembra, kako je planirano i kako je to bila praksa prethodnih godina", pojašnjavaju iz Odjeljenja.

Inače, prema ovoj odluci definisana je isplata učeničkih stipendija na osnovu uspjeha u školi i prema socijalnom statusu u iznosu od 100 KM, a za deficitarna zanimanja 170 KM, dok je za studente prema socijalnom statusu i stipendije za uspjeh na studiju iznosiće 150 KM, a za deficitarna zanimanja 260 KM.