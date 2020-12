Oporavilo se 12 korisnika Doma penzionera u Banjaluci

BANJALUKA - Trenutno je pozitivno 38 korisnika Doma penzionera Banjaluka, što znači da se situacija malo popravlja jer se 12 korisnika u međuvremenu oporavilo, kazala je za "Nezavisne" Gordana Lihović, direktorica ove ustanove.

Prema njenim riječima, 21 korisnik je u bolnici, a 17 ih je smješteno u Dom.

"Trenutno je 10 korisnika koji su zaraženi virusom korona u izolacionom bloku naše ustanove, a sedam je u sobama u izolaciji", navela je Lihovićeva.

Prema podacima kojima raspolaže Dom penzionera, od 26. novembra kada je korona ušla u ovu ustanovu, do 22. decembra preminulo je šest korisnika.

"U istom periodu prošle godine preminulo je pet korisnika Doma", kazala je ona.

Istakla je da je trenutno teško u Domu jer su korisnici uglavnom u sobama i samo se smiju šetati po hodnicima.

"Njima fali druženje jer su stalno u sobama. Radnici im donose hranu i napitke, ali to nije to. Najveći problem je i što se stvara slika da je ovdje alarmantno stanje, pa se oni još više boje, a neki hoće da izađu iz Doma. Mi njima pokušavamo objasniti da to nije tako i da utičemo na njih da je njihovo zdravlje trenutno najvažnije", naglasila je Lihovićeva.

Dodala je da će, čim se dodatno smiri situacija, konsultovati Institut za javno zdravstvo RS da im se dozvoli da barem povremeno komuniciraju i da se druže jedni sa drugima.