Osam naselja u Banjaluci sutra neće imati struju

BANJALUKA - Potrošači u osam naselja i dvije ulice u Banjaluci sutra neće imati struju.

Kako je saopšteno iz "Elektrokrajine", od osam do 14 časova struju neće imati potrošači u dijelu naselja Stričići, Hazići, Lokvari i Pavići.

"Od 8.30 do 11.30 električnu energiju neće imati dio Ulice Branka Popovića, a od devet do 10 časova dio Ulice Blagoja Parovića i dio naselja Tunjice", navode iz ovog preduzeća i dodaju da od osam do 14 časova struje neće biti u dijelovima naselja Kola (Milakovići) i Rekavice.

