Osmogodišnji Nikola Govedarica najmlađi guslar u Banjaluci (VIDEO)

BANJALUKA - Zvuk gusala, tradicionalnog instrumenta, koji se u ovo moderno vrijeme sve manje čuje, odjekuje u porodičnoj kući Predraga i Vukosave Govedarice, jer upravo njihov sin Nikola već godinu dana iz ruke ne ispušta gudalo i najmlađi je guslar u Banjaluci, a moguće i u Republici Srpskoj.

Osmogodišnji Nikola Govedarica drugi je razred Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci, predsjednik je razreda, a kako kaže za "Nezavisne novine", osim gusala, još voli i matematiku.

Ističe da je prvi put u ruke uzeo gusle prošle godine, kada je bio u gostima kod ujne, u Sarajevu, i kako priča, od tada se rodila ljubav prema ovom instrumentu.

"Svidio mi se izgled gusala i njihova melodija, a te prve gusle nisu bile ni podmazane, a dobro su zvučale, iako su stare šezdesetak godina. Tada sam počeo, onda se to pročulo u mojoj porodici, pa su mi kumovi kupili gusle, pronašli su nekog čovjeka u Palama koji pravi dječje gusle i poklonili su mi ih za našu krsnu slavu", priča Nikola, koji je donedavno bio samouk, ali već mjesec i po dana ima učitelja, narodnog guslara Vasu Draškovića.

"Volim gusle jer su one dio naše tradicije, imaju lijepu melodiju, lijepo izgledaju, a mi smo niko i ništa bez tradicije", priča mladi guslar, koji je ovaj predivni instrument pažljivo opisao i istakao da se gusle obično prave od javorovog drveta, dok su strune od konjske dlake.

Priča da je zasad imao nastup u svojoj školi, na Međunarodnom sajmu turizma u Banjaluci, a bio je i najmlađi član na skupu guslara u Prijakovcima, gdje su nastupali najbolji guslari Udruženja guslara i epskih pjesnika "Stari Vujadin" Banjaluka i kako kaže, dobio je najjači aplauz.

"Uvijek će postojati neko ko će tradiciju nastaviti, neće je zaboraviti i prenosiće je na druge. Zamolio bih i ostale da sviraju gusle, jer mi bez tradicije nismo niko i ništa, a gusle imaju i lijepu melodiju. Ja sam već zadivio svoje drugare iz razreda, pa sad i oni žele da sviraju gusle. Imam puno obaveza, vježbam tri puta dnevno, ali imam i puno zadaće, pa moram malo i ostaviti gusle", priča ovaj talentovani dječak i poručuje svima uz pjesmu koju su on i učitelj komponovali važnu poruku, a to je: "Ostajte ovdje."

Da ga je Nikola impresionirao od prvog trenutka kada ga je ugledao, potvrdio je za "Nezavisne novine" Vaso Drašković, narodni guslar i predsjednik Udruženja guslara i epskih pjesnika "Stari Vujadin" Banjaluka.

"Nikola je jedan od najmlađih početnika i polaznika naše škole pri Udruženju, ne samo u Banjaluci, već i u Republici Srpskoj. Bogu hvala da se kod njega pojavila želja, volja i ljubav da uči guslati i pjevati uz gusle. On je ponos i nada, ne samo za svoje roditelje, već i za cjelokupno naše društvo i srpski narod", kaže Drašković, koji i sam izrađuje gusle, ali napominje da su gusle više od samog instrumenta, one su istorija, istina, tradicija, običaj.

"Istorija i tradicija naših naroda i Srba pogotovo je vezana kroz istoriju i razvoj gusala. Ovaj dječak, ovako dražestan i otvoren, koji je prigrabio gusle je znak da one nikad neće zastarjeti i biti prevaziđene", priča narodni guslar Vaso Drašković.

Ponosni su i Nikolini roditelji, a majka Vukosava Govedarica kaže za "Nezavisne novine" da je mislila na početku da će to biti kratkotrajna radoznalost, kako obično biva kod djece.

"Mislila sam on će se malo poigrati guslama i da će mu uskoro dosaditi, ali Nikola je bio uporan, tako da sam vidjela da on zaista želi da ima gusle, a on je dijete koje voli tradiciju i naše srpske običaje i presrećni smo zbog toga", priča ona.

Milana Koprena, pedagog u Osnovnoj školi "Branko Radičević" u Banjaluci, kaže za "Nezavisne novine" da se diče svim učenicima koji afirmišu sistem dobrih vrijednosti kroz umjetnost, tradiciju, razvijanje pisane riječi, baš kao Nikola.

"Naša škola je prepoznatljiva po održavanju 'Dana maternjeg jezika', koji obilježavamo duže od 15 godina, a ove godine prvi put bili smo drugačiji i posebni učešćem našeg Nikole na toj manifestaciji gdje je pokazao svoje prve korake, umijeće i uspjeh svirajući gusle", kazala je Koprena.

Da je presrećna što u svom razredu ima učenika kao što je Nikola Govedarica, istakla je za "Nezavisne" i njegova učiteljica Irena Milošević.

"S obzirom na to da sam ja završila i nižu i srednju muzičku školu i imam određena znanja iz muzičke umjetnosti, podržavam Nikolu od prvog dana i dajem mu vjetar u leđa da vježba i ide na časove sviranja. Prije tri ili četiri mjeseca Nikola mi je prišao sa idejom da donese gusle i da nešto odsvira. Ja sam, naravno, prihvatila ideju da nam pripremi jedan čas sviranja na tradicionalnom instrumentu, što je on i učinio. Interesantno i vrlo pohvalno je da su svi sa oduševljenjem to prihvatili, dobio je svoj prvi gromoglasni aplauz i svoju prvu publiku, a nakon toga taj isti čas je održao i u ostalim odjeljenjima drugog razreda i sva djeca su bila oduševljena. Postao je popularan među svojim vršnjacima jer svira na instrumentu na kome ne svira niko drugi u školi", priča učiteljica Milošević.

Napominje da su gusle vrlo specifičan instrument, kao i da su na UNESCO-ovoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa od 2018. godine.

"Sviranje na guslama je zahtjevno i od guslara se traži svakodnevno vježbanje i rad i ja sam sigurna da će Nikola biti uspješan i ponosna sam na njega i želim da on bude čuvar naše tradicije", kaže ona.

