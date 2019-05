Oštrija kontrola zapuštenih dvorišta u Banjaluci

BANJALUKA - Inspekcija grada Banjaluka će u narednim danima, sa dolaskom ljepšeg vremena i bujanjem vegatacije, pooštriti kontrolu zapuštenih dvorišta, u namjeri da vlasnike primora da okućnice održavaju urednim i čistim, najavljeno je iz Odjeljenja za inspekcijske poslove.

Načelnik ovog odjeljenja Janko Kecman rekao je Srni da na mnogim parcelama postoje problemi jer su zakorovljene i, nerijetko, na njima vrebaju potencijalne opasnosti kako od alergena, poput ambrozije, tako i od legla zmija i pacova.

Kecman je naveo da vlasnici zakorovljenih i zapuštenih parcela najčešće nisu dostupni kontrolnim organima jer ne žive u Banjaluci, a kod mnogih parcela postoje i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

"U ovakvim slučajevima uglavnom imamo situaciju da vlasnici polažu pravo na nekretninu, ali ne i obavezu uređenja, što je suprotno važećem zakonu", dodao je Kecman.

On je ukazao da su, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, vlasnik i korisnik zemljišta dužni da okućnicu redovno obrađuju i drže urednom kako ne bi narušavala izgled grada.

Kecman je istakao da su kazne za kršenje ovog zakona rigorozne i iznose od 2.000 do 6.000 KM za fizičko lice, 3.000 do 9.000 KM za preduzetnike i 15.000 do 45.000 KM za pravna lica.

Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove upozoravaju da je od posebne važnosti da vlasnici zemljišta sa svojih imanja uklone ambroziju, jedan od najjačih alergena koji izaziva zdravstvene probleme kod velikog broja građana.

Kao i svake godine, gradske vlasti će sredinom jula organizovati košenje i uništavanje ambrozije na javnim površinama u gradu, prije njenog cvjetanja.