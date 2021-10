Otkazana sjednica Skupštine grada Banjaluka, Stanivuković i Ilić postigli dogovor

BANJALUKA - Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka otkazana je danas jer odbornici skupštinske većine nisu prisustvovali sjednici.

Predsjednika Skupštine grada Mladena Ilića u skupštinskoj sali dočekali su samo odbornici PDP i SDS.

On je rekao odbornicima da je jutros razgovarao sa gradonačelnikom o ovoj temi. Ubrzo se pojavio i gradonačelnik Stanivuković.

"Zbog nedovoljnog broja odbornika koji su prisutni u sali vidljivo je da nemamo kvorum. Sjednica se prekida. Na sastanku sa gradonačelnikom smo usaglasili da će nastavak biti zakazan u ponedjeljak . Isto se nadam da ćemo do tog dana održati sastanak i usaglasiti sve potrebno", kazao je Ilić.

Nastavak sjednice zakazan je za ponedjeljak 11. oktobra u 9 časova.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke je kazao da je jutrošnjem sastanku sa Ilićem postignut određeni dogovor.

"Mi smo imali sastanak prije 21. septembra, kada je bila zakazano prvobitno održavanje sjednice Skupštine. Neke stvari smo tu usaglasili, ali kako sam shvatio, određene stvari koje ja kažem u javnosti skupštinskoj većini očigledno izazivaju nelagode, pritiska ili strah. Mi treba da se nosimo sa tim izazovima, to je dio politike i da se borimo za ono u šta vjerujemo", kazo je Stanivuković.

Naveo je da je juče čuo da skupštinska većina ne želi prisustvovati sjednici Skupštine dok ne dođe do sastakna.

"Zato sam jutros organizovao sastanak, jer je ova sjednica izuzetno važna. Ako se njeno održavanje prolongirano i druge će kasniti i onda je pitanje da li ćemo u decembru imati budžet", rekao je Stanivuković, dodajući da su on i Ilić na sastanku došli do kompromisa. "Dogovoreno je da sjednica bude 11. oktobra. Dogovorili smo da do kraja sedmice sjednemo sa svim odbornicima i da usaglasimo sve ono o čemu smo predsjednik i ja danas razgovarali", kazao je Stanivuković.

Naveo je da je na sastanku bilo riječi i o amandmanima koje je većina uložila na prvobitni budžet.

"Ustavni sud RS treba dati svoj stav o njima do kraja ovog mjeseca . Kroz razgovor smo se obavezali da će obe strane poštovati odluku suda", naveo je Stanivuković .

Naglasio je da amandmani većine za porodilje nikada nisu predati na ocjenu ustavnosti.

"Gradonačelnik nikada nije rekao da to neće biti ispoštovano . Znamo da je to legitimno i to će najnormalnije biti ispoštovano", rekao je Stanivuković.

Dodao je da su razgovarali i o mogućnosti da se usvoji plan Grada za emisiju obveznica, težak šest miliona KM.

"U pitanju su sredstva koja bi bila uložena u kapitalne projekte. Stavio sam na sto nešto o čemu bi većina trebala da razmišlja a to je da predlože određene projekte, koji bi se realizovali iz tih sredstava", rekao je Stanivuković.

Kazao je da je predložio da većina predloži projekte u vrijednosti od 50 odsto planiranih sredstva iz emisije obveznica, jer bi se tako, kako je naglasio, mogao postići konsenzus.

Ilić je rekao je da je nakon najave skupštinske većine da odborici neće prisustvovati zasjedanju danas, da će se desiti isti scenario kao na predhodnom zasjedanju, iz kabineta gradonačelnika stigao poziv za sastanak koji je održan jutros u osam časova, te da se on rado odazvao pozivu.

"Mislim da je ključni sastanak početak sastanaka između skupštinske većine i gradonačelnika svjesni da ni jedna strana bez ove druge ne može napraviti nikakve stvari za grad Banjaluku i građane", istakao je Ilić.

Dodao je da će se oni do kraja nedjelje sastati sa predstavnicima ostalih političkih partija i definisati sve bitne stvari i nastaviti skupštinska zasjedanja u normalnom broju od ponedjeljka, 11. oktobra.

"Vjerujem i siguran sam da je ovo jedini način komunikacije. Imali smo priliku da predhodnih dana vidimo svakakve izjave sa svih strana i mislim da je vrijeme da se lopta, žargonski rečeno, spusti i pokušamo naći "zajednički jezik" koji znam neće biti lako ali to je jedino moguće rješenje. Skupštinska većina će definitivno imati neke svoje zahtjeve u svim tim stvarima i vjerujem da ćemo svi zajedno naći neko srednje rjesenje. Nisam siguran da je moguće sve od predloženog i sa jedne i druge strane ispuniti u punom kapacitetu, ali pokušati postići konsezus za zajedničko djelovanje mislim da je neophodno", rekao je Ilić.

Istakao je da ovo nije samo pitanje rebalansa budžeta i tačaka dnevnog reda već da se Banjaluka uvede u normalne tokove.

"Drago mi je što je gradonačelnik odlučio da na ovakav način pozove skupštinsku većinu na sastanak i on će biti održan do kraja ove sedmice", naveo je Ilić.

Saša Lazić, odbornik skupštine grada Banjaluka iz redova pokreta "Banjaluka zove" kazao je da je sramota da je prošlo tri mjeseca od posljednje održane sjednice Skupštine grada.

Naime Lazić se medijima obratio nakon što je danas odgođena šesta sjednica Skupštine grada jer zbog neprisustvovanja odbornika skupštinske većine nije ispunjen kvorum.

"Sramota je i ja se crvenim zbog ovoga, ali ne mogu da se crvenim za svih 30 odbornika", poručio je Lazić, dodajući da se, prema njegovom mišljenju, sve u vezi sjednica gradskog parlamenta pretvorilo u cirkus.

"Treba nas 30 zaključati u skupštinsku salu dok ne održimo sjednicu, pa biste vidjeli kako bi se sve završilo za jedan dan", kazao je Lazić.