Otvoren "Ćevap fest" u Banjaluci

BANJALUKA - U Banjaluci je danas otvorena manifestacija "Ćevap fest", čiji je cilj promocija domaćih proizvoda i brendova.

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić istakao je da banjalučki ćevap prepoznaju i turisti koji dolaze u Banjaluku.

"Na današnjoj manifestaciji učestvuje šest roštiljnica, a nadam se da će ih narednih godina biti više. Banjalučki ćevap je jedan od proizvoda koji je karakteristika našeg grada, a već je pokrenuta inicijativa za njegovo brendiranje, odnosno za zaštitu geografskog porijekla", rekao je novinarima Radojičić.

Promoter "Ćevap festa" Nebojša Kuštrinović kaže da je banjalučki ćevap gastronomski brend koji zaslužuje više pažnje.

"Ponosan sam što je što je danas otvorena ova manifestacija. Svi koji smo malo stariji znamo da je banjalički ćevap odavno postao gastronomski brend", rekao je Kuštrinović.

Na manifestaciji, koja će trajati do 23.30 časova, učestvovaće kulturno-umjetnička društva, tamburaši i mnogi drugi.

Od 11.00 do 13.00 časova nastupiće pionirski sastavi folklornih društava "Veselin Masleša", "Pelagić" i "Sveti Sava", te harmonikaš Radovan Ivanović.

Predviđeno je da od 13.30 do 14.45 časova nastupe Milorad Telebak sa jezičkom komedijom "Kroz srpski jezik sa smijehom", od 14.45 do 15.45 časova Dušan Jokić – "Kako od seljačine napraviti umjetnika", a od 15.45 do 16.05 časova Velimir Blanić – "Predavanje o štetnosti duvana".

Od 19.00 do 21.00 čas biće održan koncert Gradskog tamburaškog orkestra, dok će od 21.15 do 23.30 časova nastupati banjalučki bend "Odeon".

Zbog održavanja manifestacije danas od 10.00 časova do jedan čas poslije ponoći obustavljen je saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać.