Otvoren "Zimzobal" u Banjaluci (FOTO)

BANJALUKA - Vile i vilenjaci, Djeda Mraz koji je i ove godine pristigao na nesvakidašnji način, noseći mnoštvo poklona, te magično puštanje lampiona – bili su samo dio atmosfere sa zvaničnog otvaranja magičnog, zimskog marketa "Zimzobala" u Parku "Petar Kočić".

Sve to označilo je početak još jedne "Banjalučke zime", koja će i ove godine da bude obogaćena muzičkim sadržajima, gastronomskom ponudom, novogodišnjim ukrasima, te mnogim drugim sadržajima za sve građane, ali i mnogobrojne turiste koji već polako pristižu u naš grad.

Naglasio je ovo gradonačelnik Draško Stanivuković na otvaranju ove manifestacije, koja u srcu našeg grada narednih mjesec donosi mnoštvo sadržaja za sve generacije, poručivši kako Banja Luka ove godine obara rekorde kada je posjeta turista u pitanju.

"Jedan naš omiljeni hobi jeste obaranje rekorda i postavljanje novih. Sudeći po broju naših sugrađana, posjetilaca, ljudi koji borave trenutno ovdje, ali i sudeći po različitim jezicima koje možemo danas da čujemo na ulicama našeg grada, sve to svjedoči podatku o posjećenosti našoj Banjoj Luci, a ponosni smo jer smo rekorde oborili već", kazao je gradonačelnik.

Naglasio je kako "Zimzobal" upravo doživljava svoj vrhunac.

"Ovdje imamo najveći broj rasvjete, ukrasa, a očekuje nas i više od 300 sati programa u srcu Banje Luke, te dolazak dvije velike zvijezde u naš grad, koje će sa nama uploviti u Novu godinu. Ovo je zasigurno jedna nova i bolja godina koja nam dolazi i možemo biti ponosni na sve što je urađeno", dodao je Stanivuković.

Iskoristio je priliku da svima koji dođu u naš grad zaželi srećne nadolazeće praznike.

Direktor Gradske razvojne agencije, Neven Stanić napomenuo je kako su pripreme za ovaj događaj trajale više od tri mjeseca.

"Pogledajte šta Banja luka nudi, ovo je za svaku pohvalu. Želim da kažem da su prireme teke oko tri mjeseca da bi večeras sve ovo izgledalo baš ovako kako izgleda. Uložili smo dosta sredstava i napora da bi imali ovaku rasvjetu, kućice, a i broj ugostitelja je veći, velika je i potražnja bila. Za svakoga ima po nešto te očekujemo da ove godine ponuda bude bolje od prethodne, a naredne godine da to bude još bolje i na višem nivou", kazao je Stanić.

Savjetnik gradonačelnika, Milada Šukalo pozvala je sve naše sugrađane, ali i turiste da uživaju u svim onim atraktivnim sadržajima koje će "Banjalučka zima" ponuditi u nešto više od mjesec dana.

"Prije tri godine imali smo viziju da napravimo zimsku priču koju Banja Luka u ovom kapacitetu dosada nije imala. Uspjeli smo da ostvarimo cilj koji smo zacrtali, a to je da vratimo osmijehe na lice naših sugrađana. Ove godine, sve posjetioce očekuje preko 300 sati aktivnosti, a koncertne aktivnosti koje su najbolje do sada, ujedno su i najava za sve ono što ćemo raditi u budućnosti. Želim svima da uživaju u 'Zimzoblu' i 'Zimozparku', a mi ćemo da budemo dobri domaćini za sve one koji će doći u naš grad", istakla je ona.

Direktor Turističke organizacije Grada, Dragana Vukliš, npodsjetila je da je Banja Luka iz godine u godinu sve zanimljivija turistička destinacija, posebno za novogodišnje praznike.

"Obaramo rekordnu godinu po broju dolazaka otkako se mjeri turistički promet u Banjoj Luci", dodala je Vukliš.

Podsjećamo, mnoštvo lampica, novogodišnje jelke, prekrasne dekoracije i posebno uređena kućica Djeda Mraza u Parku "Petar Kočić", samo su mali dio čarolije, pripremljene za zimske praznike u našem gradu, te ne propustite priliku da budete dio još jedne zimske bajke.

Za potpun ugogađaj, našim sugrađanima će na raspolaganju biti i "Zimzopark", koji će se održati u Parku "Petar Kočić", a svoja vrata otvoriće krajem decembra mjeseca.

