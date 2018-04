Otvoren konkurs za projektne ideje "Banjaluka - Evropska prijestonica kulture"

BANJALUKA - Javni konkurs za projektne ideje "Banjaluka - Evropska prijestonica kulture 2024" otvoren je za sve zainteresovane građane, organizacije civilnog društva, javne ustanove, institucije i privatne kompanije, i trajaće do 9. maja.

"Konkurs je otvoren od 23. aprila do 9. maja, a od danas takođe funkcioniše naš veb-sajt gdje svi zainteresovani mogu pronaći dodatne informacije o projektu. Ostavili smo mogućnost da se aplicira do 9. maja, do ponoći, elektronskim putem na online sajtu ili putem pošte na našu adresu koja je naznačena na sajtu", rekla je Monika Ponjavić, član projektnog tima "Banjaluka 2024".

"Projekat treba da se kreće u okviru tema: kultura u dijalogu, ljudi i prostor, inovativno nasljeđe i ekstremna kultura, a slogan projekta sa kojim se Banjaluka predstavlja kao EPK je 'Suprotnosti se privlače'", objasnio je Marko Bilbija, šef tima "Banjaluka 2024".

Vizuelni identitet projekta povjeren je dizajnerskom studiju "Bunker", koji će, kako kažu, svojim znanjem i talentom na najjednostavniji način prikazati da se suprotnosti privlače.

"Suprotnosti se privlače, to nam je bila osnovna vodilja. Naš znak, krug i kvadrat, na prvi pogled nema direktno značenje, ali kad mu se da neki kontekst, ova dva jednostavna grafička elementa dobijaju dodatno značenje", rekao je Saša Đorđević iz dizajnerskog studija "Bunker".

Iz tima "Banjaluka 2024" dodaju da projekti treba da budu inovativni, drugačiji, da budu hrabri i odvažni i da kombinuju različite discipline.

"Svi koji žele da prijave projekat moraju da slijede principe kao što su participativnost, inkluzivnost, evropska dimenzija, inovativnost, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost. To su principi koje ćemo mi gledati prilikom ocjenjivanja projekata", objasnila je Ponjavićeva.

Po završetku konkursa biće izabrano oko 40 do 50 projekata, a rezultati će biti objavljeni do 15. juna.

Svi zainteresovani trebalo bi da raspišu ideju projekta u nekoliko pasusa, do 500 riječi, sa osnovnim informacijama, tako da se daju odgovori na ključna pitanja: šta je vaš projekat, šta je cilj projekta, koja je vaša ciljna publika, kako planirate izvesti projekat, trajanje projekta, okvirni budžet i planirani partneri na projektu.

Prојеkаt ЕPK је pоstао klјučnа plаtfоrmа zа pоziciоnirаnjе grаdоvа i kаtаlizаtоr zа njihоvu еkоnоmsku i kulturnu rеgеnеrаciјu.