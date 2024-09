Otvoren poziv za prijavu na projekat "Banja Luka kreativne žene"

BANJALUKA - Helsinški parlament građana Banjaluka raspisao je poziv za prijavu učesnica koje će biti dio novog projekta "Banja Luka kreativne žene", a prijave su otvorene do 20. septembra 2024. godine.

Ovaj projekat usmjeren je, kako i sam naziv kaže, na kreativne žene - one koje imaju status umjetnica, zanatlijki ili se bave ručnim radom, ali im je potrebna dodatna podrška kako bi njihov rad stekao još veću prepoznatljivost, održivost i mjesto na tržištu.

Tokom realizacije projekta biće organizovani setovi zanimljivih aktivnosti: praktično-edukativne radionice, umrežavajuće aktivnosti - "kafe sa kreativcima", posjete bazarima, podrška u izlaganju na e-platformi, izleti, kao i obogaćivanje "Feminističke ture".

Sve aktivnosti su besplatne za izabrane učesnice. Broj mjesta je ograničen, a prijave se šalju na e-mail: [email protected].

Za prijavu je potrebno da se pošalje kratki CV (biografija) sa informacijama o kreativnoj djelatnosti te nekoliko fotografija rukotvorina/proizvoda.

Prijava je otvorena za žene koje se bave kreativnim radom - handmade (osim proizvodnje hrane i kozmetike), a da su sa područja banjalučke regije.

Prva radionica za učesnice biće održana u oktobru 2024. godine, a završetak aktivnosti za učesnice je u junu 2025. godine.

Projekat implementira Helsinški parlament građana Banja Luka, a podržan je od Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Specifični cilj je osnažiti preduzetnice i žene koje se bave ručnim kreativnim radom, različitih starosnih grupa, pružanjem podrške i resursa, prilagođenim za njihove potrebe i izazove u kreativnoj industriji.

Kad žene osjećaju da je njihov rad cijenjen i podržan, one su inspirisane da nastave dalje stvarati, a to ima pozitivan efekat ne samo na njih same i njihove preduzetničke aktivnosti, već i na sve one koji se susretnu sa njihovim radom, ali i na čitavu zajednicu, saopštili su organizatori.

