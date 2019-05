Otvoren šalter za izdavanje ličnih dokumenata u PU Banjaluka

BANJALUKA - Šalter Gradske uprave Banjaluka otvoren je na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u banjalučkoj Policijskoj upravi da bi građani lakše dobili dokumente.

Portparol Policijske uprave Banjaluka Marija Markanović rekla je da je nova usluga uvedena s ciljem da građanima bude omogućeno da bez dolaska u Gradsku upravu rješavaju svakodnevne potrebe za dokumentima.

"Na ovom šalteru omogućene su usluge izdavanja izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga, kao i ovjeravanja potpisa, rukopisa i prepisa", istakla je Markanovićeva.

Rad na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata organizovan je u dvije smjene, radnim danom od 7.00 do 20.00 časova, a subotom od 7.00 do 13.00 časova.

Građanima je data i mogućnost da svoje zahtjeve za registraciju vozila, osim na šalterima predviđenim za to, na lični zahtjev ili putem punomoćnika, predaju i putem pisarnice Policijske uprave Banjaluka radnim danom od 7.00 do 20.00 časova i subotom od 7.00 do 13.00 časova.

"Zahtjev za registraciju vozila može se preuzeti na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a uz propisanu dokumentaciju potrebno je navesti i kontakt telefon podnosica radi lakšeg obavještavanja o načinu preuzimanja isprava o vozilu", pojasnila je Markanovićeva.

Građani mogu dobiti informaciju o statusu dokumenta za koji su podnijeli zahtjev putem broja telefona 051/337-155.