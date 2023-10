Otvorena školska stomatološka ambulanta u banjalučkom naselju Vrbanja

Zdrav osmijeh odsad će imati mališani Osnovne škole "Stanko Rakita", koji su dobili novu stomatološku ambulantu u sklopu ove škole, a istu će moći posjetiti i odrasli pacijenti.

Jelena Klepić, doktorica stomatologije, rekla je da je ovo deseta školska ambulanta na području grada.

"Ukupan broj djece koja pripadaju školskim stomatološkim ambulantama je 33.000, a u ovoj ambulanti moći će da se liječe djeca iz mjesnih zajednica Vrbanja, Zeleni Vir, Česma i Ada", rekla je Klepićeva te dodala da će radno vrijeme biti od 7.30 do 14.30 ponedjeljkom i utorkom, a srijedom od 12.30 do 19.30 za odrasle pacijente.

"Cilj školskih stomatoloških ambulanti je edukacija o pravilnom održavanju zuba i higijene usne duplje", pojasnila je Klepićeva.

Nevena Todorović, direktorica Doma zdravlja, dodala je da je ambulanta otvorena na inicijativu MZ Vrbanja.

"Dom zdravlja Banjaluka pokušava na sve načine da građanima obezbijedi primarnu zdravstvenu zaštitu i da im sve bude dostupno", navela je Todorovićeva.

Kako kaže, osim što rade na proširenju školskih stomatoloških ambulanti, rade i na proširenju laboratorijskih ambulanti.

"U ovoj ambulanti će usluge moći tražiti oko 1.200 djece koja žive u navedenim MZ, ali i sva druga djeca do 18 godina", dodala je ona.

Zahvalnost za novu školsku ambulantu iskazao je i Darko Branković, direktor OŠ "Stanko Rakita".

"Drago mi je što će naši učenici imati sada sve u blizini škole i mjesta u kojem žive. Danas nas to čini snažnijima i zadovoljnijima", rekao je Branković.

Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine grada, takođe je izrazio veliko zadovoljstvo što je škola dobila ambulantu, te je zahvalio Domu zdravlja Banjaluka i direktoru Brankoviću na ustupljenom prostoru.

"Zbog djece koja danas sjede ovdje u đačkim klupama zahvalan sam svim donatorima", rekao je Ninković te dodao da je ovo škola u kojoj je završio svoje osnovno obrazovanje.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je naveo da je grad uložio stotinu hiljada KM u protekle dvije godine u ovu školu, kako bi objekat imao izolaciju i stolariju.

"Kad pričamo o ovoj stomatološkoj ambulanti uložili smo oko 30.000 KM na molbu našeg Doma zdravlja, sa čijim rukovodstvom imamo odličnu saradnju, te smo nedavno zajedno otvorili potpuno novu ambulantu u naselju Dragočaj", poručio je Stanivuković.

Dodao je i to da je više od pola miliona KM uloženo u vrtić koji je takođe izgrađen u Vrbanji.

"Pored toga, radili smo i javnu rasvjetu, legalizovali kuće i još mnogo toga, dakle riječ je o izuzetno obimnom poslu. Sada smo otvorili i ovu ambulantu, na zadovoljstvo svih - kako djece, tako i roditelja. Nastavićemo posvećeno da radimo", zaključio je Stanivuković.

Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, čestitao je Domu zdravlja i gradu na realizaciji ovog projekta.

"Priča o školskim ambulantama počela je prije šest do sedam godina kada smo krenuli u projekat, sa ciljem da budemo bliži djeci i da ambulante smjestimo u škole. Uvijek napominjem to da Dom zdravlja predstavlja odličan model razvoja školske stomatologije, koji lično predstavljam u cijeloj Republici Srpskoj", kazao je on.