Otvoreno novo šetalište uz Vrbas, Banjalučane zabavlja Sergej Ćetković (FOTO, VIDEO)

​BANJALUKA - Banjalučani su danas i zvanično dobili još jednu, novu dionicu šetališta uz rijeku Vrbas, koja se proteže od nekadašnjeg restorana „Alibaba“ pa sve do Zelenog mosta.

Naime, ovo je još jedan uspješno ralizovan projekat, koji je na zadovoljstvo svih sugrađana, ali i turista, jer su dobili uređenu stazu za uživanje kraj Vrbasa, odnosno od renovirane plaže u Srpskim Toplicama pa do sportsko-rekreativnog centra "Raj" kod Zelenog mosta u dužini od pet kilometara.

Grad Banjaluka je svim građanima priredio noć za pamćenje, jer je priredio i bogat program i različite sadržaje za sve generacije, kao i koncert regionalnog pjevača Sergeja Ćetkovića, te nema sumnje da će ovo biti još jedna noć za pamćenje.

Ćetković je kazao da mu je drago sto je ponovo u Banjaluci.

“Ja Banjaluku volim i uvijek se rado vraćam, više i ne brojim dolaske. Drago mi je sto pjevam za Banjalučane”, kazao je Ćetković.

Draško Stanivuković gradonačelnik Banjaluke je kazao da je ukupno pet kilometara obale Vrbasa koja je uređena.

“Ovo je prvo šetalište ovog tipa u istoriji Banjaluke. Ponosan sam sto smo prva gradska upravama sto smo prepoznali ovaj posao. Danas sa ponosom otvaramo ovo šetalište i spremamo otvaranje novog šetališta kod Kastala”, kazao je Stanivuković.

Kako je rekao, plan je da se nastavi novo šetalište od Gradskog mosta do Venecija mosta, pa od Vencije do Rebrovačkog mosta, a zatim i do novog gradskog parka.

Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika, istice da je ovo šetalište jedan novi ambijent u gradu.

“U narednom periodu ovde ćemo imati i dajak pristaliste, kao i novo vodocrpiliste. Tako da je sam značaj ovo projekata višestruk”, kazala je Šukalo.

Kako je dodala, ovo šetalište završeno je za samo 21 dan.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.