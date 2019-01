Ove ulice će danas biti zatvorene u Banjaluci

BANJALUKA - Na području Banjaluke danas će, povodom proslave Dana Republike Srpske, biti potpuno obustavljen saobraćaj u više ulica.

Ssaobraćaj će biti potpuno obustavljen od 7.00 časova pa dok bude neophodno u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Alejom Svetog Save, od 10.00 časova dok bude potrebno u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika, i u Ulici Mladena Stojanovića, od raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice.

Zabrana će biti na snazi od 10.00 časova dok bude potrebno i u Ulici olimpijskih pobjednika, od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom 1. krajiškog korpusa, u Aleji Svetog Save, od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom Kralja Petra Prvog Karađorđevića, i u Ulici Vuka Karadžića, od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom.

Saobraćaj će od 12.00 do 17.00 časova biti potpuno obustavljen u Aleji Svetog Save, od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na Trgu Krajine od 15.00 časova do ponoći biti potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića.

Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren alternativnim pravcima.

U Banjaluci je zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone radi bezbjednosti učesnika proslave Dana Republike.

Zabrana će biti na snazi od 7.00 do 19.00 časova, a neće važiti za teretna vozila hitnih i komunalnih službi i vozila akreditovana za organizaciju proslave Dana Republike, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Zabrana se neće odnositi na Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, ulice - Knjaza Miloša, Branka Popovića (istočni tranzit) i Manjačkih ustanika, Omladinsku, Krajiških brigada (zapadni tranzit).

S ciljem bezbjednosti učesnika, 9. januara na području Banjaluke biće zabranjena i upotreba dronova, bez posebnog odobrenja MUP-a.