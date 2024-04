Ove ulice u Banjaluci će sutra biti zatvorene za saobraćaj zbog skupa "Srpska te zove"

BANJALUKA – U više ulica u centru Banjaluke sutra će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja skupa "Srpska te zove" saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Kako su istakli, potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od 16 časova i to u: Ulici Kralja Petra I Karađorđevića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika do raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana, zatim Ulici Olimpijskih pobjednika na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom srpske vojske do raskrsnice sa Ulicom Prvog krajiškog korpusa, kao i Ulici Kninska na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića.

Zatvorene će biti i Ulica Vidovdanska na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića, kao i Ulica Prvog krajiškog korpusa na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika.

Obustava saobraćaja biće na snazi sve dok to bude bilo potrebno.

"Takođe, obavještavamo građane da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju navedenim ulicama biti preusmjerene alternativnim trasama", istakli su iz PU Banjaluka.

Apelovali su na vozače da u navedenom vremenskom periodu koriste alternativne pravce kako ne bi došlo do saobraćajnih gužvi, dužih zadržavanja ili zastoja u saobraćaju.

