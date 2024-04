Ovi dijelovi Banjaluke sutra neće imati struje

BANJALUKA – Bez struje će sutra od devet do 11 časova biti dijelovi ulica Slatinska i Moravska br. 54.

Takođe, bez električne energije će od devet do 12 biti i ulice Kralja Petra I Karađorđevića od broja 62 do 76 i Veselina Masleše od broja 5 do broja 21.

"Zbog zamjene stubova od 9.30 do 13.30 struju neće imati dio naselje Kola", istakli su iz "Elektrokrajine".

Bez struje će biti od 10 do 12 časova i Bulevar vojvode Živojina Mišića od broja 51 do broja 65, kao i dio ulice Vasilija Ostroškog od broja 27 do broja 36 i to u periodu od 11 do 12.30 časova.

"Dio naselja Krčmarice od 11.30 do 13.30 neće imati električne energije", istakli su oni.

Struju neće imati ni dijelovi naselja Česma i Motike od devet do 14 časova. Električnu energiju sutra od devet do 13.30 časova neće imati dio naselja Ramići.

Takođe, bez struje će od 10 do 12 časova Gorana Radulovića Bimbe, Milana Rakića, Nikole Pašića br. 3 i Slobodana Kokanovića.

"Bez struje će od devet do 14 časova biti dijelovi ulica Branka Koščice, Sanička i 16. krajiške N.O.U. brigade i dijelovi naselja Motike i Česma", kazali su iz "Elektrokrajine".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.