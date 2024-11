PSD "Telekom - Poštar": Svaki vikend nove avanture za planinare

BANJALUKA - Planinarsko sportsko društvo (PSD) "Telekom - Poštar" Banjaluka traje od 1982. godine, trenutno broji oko 130 članova te svaki vikend organizuje nove izlete i nove avanture za svoje planinare.

"Imamo oko 130 članova, a naše društvo traje od 1982. godine, kada je bilo registrovano kao 'Poštar', a onda, kad su se 'Telekom' i 'Poštar' razdvojili i naziv društva se promijenio u "Telekom - Poštar"", objasnio je Nikola Čegar, vodič u Planinarskom društvu "Telekom – Poštar".

Kako dodaje, polaznici će se učlanjivati za iduću godinu te će se broj članova povećati.

"Ove godine smo se penjali na Pirineje, na najviši vrh Balkana, išli smo u Bugarsku", rekao je on.

Kako dodaje, kraj godine se već približava, te će ići na laganije ture.

"Mi svaki vikend imamo neku novu ponudu, u kojoj je uključen prevoz, a broj mjesta je ograničen kapacitetom prevoza", rekao je on za "Nezavisne".

Kako dodaje, starosna dob nije granica da bi neko postao član ovog društva.

"Mi imamo članove od 25 do 70 godina starosti, a najviše je onih od oko 40 do 50 godina", istakao je on te je naglasio da ovo društvo dugo traje i da je bilo i daljih destinacija.

"Naše društvo dugo traje te smo išli u Južnu Ameriku i Sjevernu Ameriku", rekao je on te dodao da sada prave plan za narednu godinu.

"Tek treba da usvojimo plan za iduću godinu. Svake godine se usvaja plan, po mjesecu, za cijelu godinu. Možda ćemo ići u Italiju, možda u Jermeniju, tako nešto planiramo, ali opet, to sve treba usvojiti u Upravnom odboru. Mi vodiči predlažemo i onda oni usvajaju, tako da nemam tačne podatke", rekao je on i dodao da se obično krajem decembra pravi plan i program za sljedeću godinu.

"Destinacije koje su mi je ostale u dobrom sjećanju su najveći vrh Balkana i Pirineji u Španiji. Da biste išli na ovakve destinacije, morate biti član Društva, a ne radi se o opasnim stazama, da morate imati neku posebnu opremu, ali morate poznavati planinarsku etiku i osnovnu opremu koja se nosi, gojzerice su, naravno, obavezne", objasnio je on.

Kako je dodao, oni mogu povesti i članove nekog drugog planinarskog društva, bitno je samo da su članovi Planinarskog saveza, koji ukupno broji oko 3.000 članova.

"Uskoro organizujemo jednodnevnu planinarsku akciju "Martinje u Kutjevu 2024", tačnije u nedjelju, 10. novembra, a polazimo u 5.30 sa parkinga kod Galerije, dok je povratak planiran oko 21 čas", kazao je on.

Kako dodaje, Martinje u Kutjevu je najveći skup planinara, šetača i ostalih ljubitelja prirode u Hrvatskoj.

"Očekuje nas odlična zabava uz gastronomske delicije, tu će biti pečeni vo na ražnju. Po dolasku ćemo organizovano ići u šetnju jednom od tri planinarske staze uz obilazak vinarije, Kutjevačkog dvorca itd. Staze nisu tehnički ni kondiciono zahtjevne", zaključio je on.

