Padobranci iz Banjaluke: Pozitivna trema prisutna i nakon hiljadu skokova

BANJALUKA - Zoran Kovačević i Dušan Petrušić, sportski padobranci i članovi Vazduhoplovnog kluba "Skydive" Banjaluka, kazali su u razgovoru za "Nezavisne novine" da je padobranstvo odgovoran, ozbiljan i skup sport, koji zahtijeva apsolutnu koncentraciju, posvećenost, vrijeme i odricanja, zbog čega se mnogi i ne zadrže dugo u ovom sportu.

"Instruktori smo padobranstva i obučavamo mlađe naraštaje. Ja se ovim bavim već 18 godina, dok nam se Dušan pridružio 2014. godine, još kada je bilo maloljetan. Dušan ima 567 skokova, dok ih ja iza sebe imam 1.300. Pored obuke novih članova, učestvujemo i na raznim takmičenjima. Tokom godine odlazimo na desetak takmičenja, a učestvujemo i na svjetskim kupovima uz podršku Vlade Republike Srpske", kazao je Kovačević i dodao da klub ima desetak članova.

"Kada nam neko prvi put dođe i iskaže zainteresovanost za padobranstvo, mi ga dobro procijenimo. Dolaze razni ljudi, a mnogi nakon 10 minuta razgovora shvate da ovaj sport nije za njih. Ovo je ozbiljna i opasna rabota, gdje ishod može biti najgori, a mi sve radimo da se opasnost svede na minimum. Na neke se stvari ne može uticati, ali, kao i u saobraćaju, držiš se propisa i smanjuješ rizik za 99 odsto. Sama obuka ostavlja minimum mogućnosti za greške, jer nikoga u avion ne šaljemo ako nije sposoban", objašnjava Kovačević.

Posebno se obraća pažnja na činjenicu kako se osoba ponaša u avionu i da li pokazuje nedostatke straha.

"Uvijek mora da postoji taj neki pozitivni strah u avionu i konstantno pratimo učenika. Let na 1.000 metara traje pet i po minuta, a za to vrijeme se ne skida pogled sa učenika i snima se čitav proces, te poslije radimo evaluaciju i ukazujemo na greške, na ono što je dobro, i to je sve jako kompleksan proces", ističe Petrušić.

Naši sagovornici napominju da prije obuke i skoka učenici obave ljekarski pregled i potpišu izjavu u kojoj stoji da su svjesni o čemu se radi i da može doći do povreda i ozbiljnih posljedica po tijelo i zdravlje čovjeka.

"Da bi se stekli uslovi za polaganje za sportsku dozvolu, potrebno je 50 skokova, a nedavno smo osvojili nove sportske dozvole, tako da se polako povećava i broj naših članova. Ovo nije sport za sve, treba biti psihofizički sposoban, suočiti se sa strahom, a svi mi taj strah osjećamo i nakon stotinu skokova iza nas. Srećom, imamo podršku lokalnih i republičkih vlasti, kao i određenih privrednih subjekata, da ne pominjem sve, jer bih nekoga sigurno zaboravio, ali zahvalni smo za podršku svima, jer ovo je skup sport", kazao je Kovačević.

Noćni skokovi, skokovi u vodu, pojedinačni i grupni skokovi, poseban stoti skok, sve je to iza naših sagovornika, o čemu rado pričaju mladima na obuci.

"Postavili smo rekord Bosne i Hercegovine 2017. godine u grupnom skoku, kada se 16 osoba uhvatilo u veliku zvijezdu. To je zaista poseban rekord, jer smo skakali sa visine od 2.200 metara, a grupni skok se obično ne radi sa tako male visine, ali uspjeli smo uz pomoć instruktora iz Srbije, ljudi iz okruženja i iz Evrope. Predivan je i fenomenalan osjećaj kada sa još 15 ljudi letite zagrljeni, kao jedan, na brzini od 200 na sat", objasnio je Kovačević, dok Petrušić dodaje da su se osmijesi vidjeli svima kroz vizire kaciga.

Kako ističu, godine nisu limit, ovim sportom se aktivno bavi padobranac iz Tuzle Ibrahim Kalesić, koji ima 89 godina.

"Čika Ibro je momčić od 89 godina, odlično se drži i skače. On je čovjek koji autom ode u bilo koji kraj bivše Jugoslavije, odradi skok i vrati se kući. Kada porastem, volio bih da budem Ibro", kaže sa osmijehom Kovačević.

Naši sagovornici pričaju da je nepisano pravilo među svjetskim padobrancima da stoti skok mora biti poseban, a mnogi taj skok obave nagi ili, kako naši sagovornici uz osmijeh kažu, u patikama i čarapama, te dodaju da to, naravno, nije obaveza i da stoti skok nagi skaču samo oni koji žele.

"I poslije hiljadu skokova uvijek se osjeća ta pozitivna trema, laže onaj ko kaže da je nema, a kada prestane da osjeća tremu, to je znak da se treba povući iz ovog sporta", zaključio je padobranac Kovačević.

11. Memorijalni padobranski kup "Pet zvijezda"

Vazduhoplovni klub "Skydive" Banjaluka organizator je 11. Memorijalnog padobranskog kupa "Pet zvijezda", koji se ovog vikenda održava na aerodromu Zalužani u čast pet tragično nastradalih padobranaca, pilota Alena Crnalića i padobranaca Nemanje Goronje, Stefana Karanovića, Nikole Stevića i Srđana Kosića, koji su nastradali 20. maja 2012.