Panoramska vožnja do Banj brda počinje na Dan grada

BANJALUKA - Grad Banjaluka će i u novoj turističkoj sezoni organizovati prevoz na najpopularnije gradsko izletište Banj brdo, a ako javna nabavka bude uspješno završena, prevoz bi trebalo da počne za Dan grada 22. aprila i trajao bi do 30. septembra.

Trasa turističkog vozića bila bi od fabrike obuće "Bema", gdje se nalazi okretište za autobuse na liniji 13, do spomenika na Banj brdu, i to radnim danima od 15.00 do 20.00 časova, a subotom i nedjeljom od 9.00 do 20.00 časova.

Karta će koštati jednu KM u jednom smjeru, a za djecu do pet godina vožnja bi bila besplatna, rečeno je Srni u gradskom Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Kako je najavljeno, u narednih nekoliko dana biće objavljena javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača koji bi organizovao prevoz panoramskim turističkim vozićem prema Banj brdu.

Ukoliko ne bude zainteresovanih ponuđača, kao alternativno rješenje ostaje panoramski minibus, odnosno "Banj bus", kao i prošle godine.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da je, bez obzira na to što je riječ o zamjenskom rješenju, ovaj vid prevoza naišao na pozitivne reakcije građana i turista koji su u velikom broju koristili ovakvu vrstu prevoza.

Prema podacima ovog odjeljenja, od jula do septembra prošle godine uslugu turističkog minibusa koristilo je više od 7.000 građana.