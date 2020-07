Panoramski bus vozi na Banj brdo dok god bude lijepo vrijeme

BANJALUKA - Panoramski Banj bus će voziti dok god su vremenske prilike takve da ima zainteresovanih za odlazak na Banj brdo, rekao je za "Nezavisne" Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

On je dodao da ugovorom nije precizirano do kada će ovaj bus prevoziti građane na jedno od omiljenih izletišta u gradu.

"Dok god ima putnika i korisnika mi ćemo zajedno sa prevoznikom dogovoriti da se nastavi voziti", rekao je Sandić.

Ovaj panoramski minibus ove godine je sa prevozom putnika počeo sredinom juna.

Ova vrsta prevoza do Banj brda naišla je na veoma dobre reakcije sugrađana, o čemu govori i podatak da je prošle godine prevezeno više od 10.000 građana.

Banj bus je prilagođen i osobama s invaliditetom jer ima rampu na ulazu, kako bi ovo gradsko izletište bilo dostupno i ovom dijelu stanovništva.

Trasa vožnje ide od Fabrike obuće "Bema", okretište autobuske linije broj 13, do spomenika na Banj brdu, i to radnim danom od 15 do 20 časova, a subotom i nedjeljom od devet do 20 časova.

Cijena karte iznosi jednu KM u jednom smjeru, a za djecu do pet godina vožnja je besplatna.