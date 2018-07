Panoramski bus za Banj brdo sredinom jula

BANJALUKA - Turistički panoramski mini-autobus, koji će svakog radnog dana na svaki sat vremena prevoziti turiste i građane od Tvornice obuće "Bema" do najpoznatijeg gradskog izletišta Banj brdo, trebalo bi da bude uspostavljen u prvoj polovini jula.

Slavko Davidović, šef Odsjeka za saobraćaj u Gradskoj upravi, kazao je da je javna nabavka u toku.

"Ako ne bude problema, usluga bi mogla da bude uspostavljena u predviđenom roku", dodao je Davidović.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve pokušalo je ranije realizovati ideju da se na lokalitetu Banj brda uvede turistički vozić na električni pogon, koji bi služio svima koji to žele, a iz određenog razloga ne mogu pješke da se popnu na ovo izletište.

Nažalost, na raspisanu javnu nabavku tada se niko nije prijavio, odnosno nije bilo zainteresovanih za vršenje ove usluge.

"Kako ideja ne bi ostala nerealizovana, odlučeno je da se za ovu ljetnu sezonu ipak omogući prevoz lica na Banj brdo, te je donesena odluka da se od jula do septembra vrši prevoz putnika turističkim panoramskim mini-autobusom bez prozora i sa pokretnim krovom, i to na trasi od TO 'Bema' do spomenika na Banj brdu, sa četiri lokacije za ulaz i izlaz putnika", pojasnio je Davidović.

Predviđeno je da se prevoz turističkim mini-autobusom vrši radnim danom od 15 do 20 časova, a vikendom i neradnim danom od devet do 20 časova. Polasci od TO "Bema" bi bili na puni čas, a sa spomenika na Banj brdu na svakih 30 minuta.

Cijena karte u jednom pravcu biće jednu KM, a za djecu do pet godina će biti besplatna.

Ova ideja naišla je na pozitivne reakcije građana, a posebno mnogo znači starijim osobama i licima s invaliditetom i njihovim porodicama, koji žele da posjete ovo izletište, a do njega ne mogu doći pješke.

Vidikovac na čekanju

Kako bi bio obogaćen sadržaj na Banj brdu, nadležni su ranije najavili i postavljanje vidikovca sa teleskopom kod spomenika palim Krajišnicima u NOB-u.

"Izgradnja vidikovca s teleskopom, koji će građanima i turistima pružiti jedan od najljepših panoramskih pogleda na urbanu zonu grada, čeka da budu obezbijeđena finansijska sredstva", potvrdili su u TOBL.

Sanacija pristupnih stepenica kod spomenika počela je krajem maja, a radovi treba da budu završeni do 27. jula, kada se obilježava Dan ustanka protiv fašizma.