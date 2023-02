Perišić o SAP-u: Nema štete po institucije, klijenti su nam na prvom mjestu

Institucije i javna preduzeća u kojima smo implementirali SAP rješenja neće pretrpjeti bilo kakvu štetu, istakao je Vladimir Perišić, direktor kompanije Prointer ITSS, članice Infinity International Group nakon što je SAP West Balkans revidirao nivo partnerskog odnosa sa tom kompanijom.

Perišić naglašava da su SAP licence koje su kupljene trajne i da će klijenti moći da ih nesmetano koriste bez bilo kakvih problema.

"Što se tiče institucija i javnih preduzeća u Srpskoj koje koriste SAP u svom poslovanju, njihove projektne aktivnosti kao i svakodnevni rad na SAP informacionim sistemima se vrši nesmetano i bilo čijim gubitkom statusa SAP partnera neće biti ni na koji način ugroženi“, naglašava Perišić.

Subjekti koji koriste SAP rješenja u svom poslovanju vrlo jednostavno će moći da i dalje dobijaju potrebnu podršku nakon što sklope ugovor sa SAP-om ili nekim od SAP partnera. Direktor Prointera naglašava da kompanija nastavlja saradnju sa brojnim partnerima koji su svjetski poznata imena kada je u pitanju oblast informacionih tehnologija. I nakon što ste prošli najrigoroznije procedure i svojim kvalitetom dokazali da ste pouzdani kod njih ste stalno pod lupom, kaže Perišić i dodaje da treba imati u vidu da takvi projekti zahtijevaju ogromne investicije, od kadra, do planiranja i svih raspoloživih kapaciteta.

"To nisu poslovi koje dobijete jednom zauvijek. Svaki put treba zadovoljiti visoke kriterijume koji važe svuda u svijetu, stalno ste dužni da obnavljate procedure i često ste podložni revizijama. To, takođe, znači da u svakom trenutku morate imati vrhunske stručnjake u koje, uprkos svim izazovima, godinama ulažemo, zbog čega se i možemo pohvaliti stotinama svjetski priznatih sertifikata. Kad se sve to sabere, poslovanje jedne uspješne, domaće kompanije ne treba uzimati zdravo za gotovo, iako se, kao i slučaju naših poslovnih odnosa sa kompanijom SAP Western Balkans, često tako doživljava i prezentuje“, kaže Perišić.

Još jednom napominje da u kontekstu posljednjih dešavanja koja su u dijelu medija tendenciozno predstavljena, neće nastati bilo kakva šteta za institucije i preduzeća i da sve nesmetano funkcioniše, jer otpočetka postoje rješenja koja su logično postavljena upravo na način da krajnji korisnici ne trpe posljedice.