Pljušte krivične prijave zbog Gradskog groblja u Banjaluci

Krivične prijave zbog Gradskog groblja podnijeli su kako Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, tako i Ratko Jokić i Željko Grbić, bivši direktori Gradskog groblja.

Stanivuković je predao krivične prijave protiv, kako on kaže, odgovornih lica, a u vezi sa brojnim nepravilnostima u preduzeću Gradsko groblje za vrijeme prethodnog rukovodstva.

"Nastavljamo dalje sa istinama i svime onim što smo govorili o jednoj nezapamćenoj priči, kriminalu i zloupotrebama kada pričamo o preduzeću Gradsko groblje. Došli smo da pozovemo sve nadležne ustanove i institucije da reaguju, jer se na ovo ne smije ćutati", rekao je Stanivuković.

Istakao je da je u ovom slučaju sve jasno, kako na osnovu priloženih dokaza uz krivičnu prijavu, tako i na osnovu same izjave bivšeg direktora Željka Grbića.

"Ovaj direktor koji je ovo uradio je to juče u izjavi medijima i priznao. Rekao je da je sipao gorivo i da je radnik na pumpi malo omašio, ali nije rekao da je tako radio šest godina. Dostavljamo izjave svjedoka sa benzinske pumpe, koji su se ogradili od izjava direktora i rekli da je upravo taj direktor Gradskog groblja tražio da se gorivo knjiži na to preduzeće", kazao je on.

Napominje da je za šest godina gorivo sipano u iznosu od 367.000 KM, od čega je najmanje 180.000 KM točeno u privatne svrhe.

"To je nevjerovatno. Slična situacija jeste i u vezi sa kupovinom grobnog mjesta na ime kćerke, koje je kasnije preprodano po šest puta većoj cijeni", naveo je Stanivuković.

Takođe, upitao je gdje je kamen u iznosu od 230.000 KM, za koji je utvrđeno da je prikazan samo na papirima, ali ne i na stanju, te iznio i primjer izvjesnog Radovana u čijem je vlasništvu 30 grobnica, dok Gradsko groblje ima samo 28 grobnica.

"Ovdje se radi o utaji, o pronevjeri novca i zloupotrebi službenog položaja i nije se vodilo računa o javnom interesu preduzeća. Pozivam cijelu javnost, državni vrh, ustanove, nadležne organe da se ograde od ovog, iznesu svoj stav i oni koji treba da preuzmu sve potrebne radnje", zaključio je on.

Ratko Jokić iz Socijalističke partije Srpske obratio se gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću, protiv kog je podnio krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

"Funkcije su prolazne, ali sramota je vječna. Za 17 dana ostaćeš bez funkcije gradonačelnika Banjaluke, ali sa sramotom ćeš morati da živiš cijeli život. Svojim nečasnim djelima pokazao si da smo mi, časni ljudi, oni koji će uvijek uzdignute glave šetati Banjalukom. Ja sam postupio kao građanin i podnio krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci protiv odlazećeg gradonačelnika Draška Stanivukovića," poručio je Drašku Stanivukoviću Ratko Jokić iz Socijalističke partije Srpske, te ga nazvao političkom hijenom.

"Ne postoji nesreća na kojoj Stanivuković, kao politička hijena, nije pokušao da profitira, ali skrnavljenje grobova je vrhunac neljudskosti. Groblje je za svakog Srbina svetinja, mjesto posebnog pijeteta. Stanivuković je oskrnavio i to," istakao je Jokić.

Prema njegovim riječima, Stanivuković je svojim lažima sahranio svoj mandat.

"Svojim lažima učinio si nas jačim i jedinstvenijim. Poslije tvojih laži, građani nam još više vjeruju. U pokušaju da oblatiš nas, sahranio si svoj mandat," zaključio je Jokić.

Podsjećamo, Grbić je podnio Okružnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Stanivukovića zbog, kako je naveo, klevete i laži koje je iznio u javnosti.

