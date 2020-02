Počela geotehnička ispitivanja za novi most u Docu

Na lokaciji budućeg mosta u Docu danas su počela geotehnička ispitivanja zemljišta, u okviru priprema za izgradnju novog prelaza preko Vrbasa.

"Ovo su prvi radovi koji se izvode na terenu, a koji su u funkciji realizacije ovog kapitalnog objekta", istakao je Slaviša Sandić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Predviđeno je da se u ovoj fazi urade dvije bušotine na obje obale Vrbasa.

Na bazi ovih istražnih radnji biće definisani uslovi i mogućnosti za izgradnju objekata predviđenih na tom lokalitetu, te date geotehničke preporuke za sanaciju i uređenje obala rijeke Vrbas u zoni ušća rijeke Crkvene.

"Ova ispitivanja će nam pokazati na koji način će se izvršiti temeljenje budućeg mosta i kako će biti uređena obala Vrbasa u ovom dijelu", istakao je Sandić.

Dodao je da je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije za most u Docu, kojom je obuhvaćena izrada idejnog rješenja za kolski i pješački most sa pristupnim saobraćajnicama, kao i izrada glavnog projekta za kolski most.

"Sve radimo s ciljem da izgradnja kolskog mosta, kao prve faze ovog projekta, počne već ove jeseni", rekao je Sandić.

Kako je planirano, u prvoj fazi biće izgrađen most za prelaz vozila, a u drugoj odvojeni prelaz za pješake i bicikliste.