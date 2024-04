Počela izgradnja "Parka oslobođenja" u Banjaluci

BANJALUKA – Počela je izgradnja novog parka koji će biti smješten na prostoru nekadašnjeg kina "Kozara", i to na mjestu gdje je trebalo da bude izgrađen neboder od 14 spratova, a nova zelena oaza nosiće ime "Park oslobođenja".

Potvrdio je to prvi čovjek Banjaluke, Draško Stanivuković koji je obišao gradilište i istakao da će Banjaluka dobiti kino i amfiteatar na otvorenom i jednu novouređenu ambijentalnu cjelinu.

"Ovdje smo uspjeli da dobijemo nekoliko važnih pobjeda. To znači da od jedne privatne parcele danas imamo gradsku parcelu, od jednog nebodera sa 14 spratova dobijamo park u epicentru Banjaluke. Ono što je dodatna pobjeda jeste da smo sačuvali istorijsku komponentu ovog prostora", kazao je gradonačelnik, stoji na sajtu Gradske uprave.

Prema njegovim riječima, nekada je ovdje bilo kino "Kozara" koje će Grad revitalizovati, osvježiti i vratiti duh tog vremena.

"Još važnije je da ćemo se vratiti u prošlost kada su ovdje prije više od jednog vijeka najumniji Srbi osuđeni, neki i na smrt, neki na velike zatvorske kazne zato što su bili Srbi, pravoslavci, čuvali naše narode od okupacije austrougara i ovdje stradali. Zato će ovdje biti spomenik svijeći kao simbolu krsne slave koja znači svakom Srbinu pravoslavcu. U to vrijeme kada je jedan čovjek rekao nemojte tog mladog čovjeka da ubijate, ja dajem svoj život za njeg, tada su austrougari pitali zašto, a on je kazao da ima tri kćerke i sina i njegovu krsnu slavu i svijeću ima ko da naslijedi, a taj mladić je bio sin jedinac. U čast jednog takvog događaja postavićemo spomenik svijeći", objasnio je Stanivuković.

Istakao je da je ovo jedan od šest parkova koji će dobiti Banjaluka, a u ovom trenutku četvrti čija je gradnja u toku.

"Više od pola vijeka u Banjaluci nije sagrađen nijedan park, a mi u ovoj godini krećemo i završavamo četiri parka. Jedan je posvećen Tvrtku I Kotormaniću na lokaciji najvećeg kružnog toka kod Ekvatora, kod Narodnog pozorišta Republike Srpske gradimo park posvećen knjizi, kod 'Delte' gradimo najveći park u Republici Srpskoj na 180 hiljada metara kvadrtanih sa vještačkim jezerom i svim sadržajima i ovdje započinjemo gradnju parka koji će se zvati 'Park oslobođenja' za sve naše Banjalučane i u čijem sastavu će biti park ili spomenik žrtvama banjalučkog Veleizdajničkog procesa", naveo je gradonačelnik.

Napomenuo je da će park uz zelenilo, sadržavati i pješačke zone, amfiteatar, kino na otvorenom, spomenik, i kako je istakao biće to prostor u kojem će svi građani moći da uživaju.

"U neposrednoj blizini dobijamo i prvi kulturni centar nakon bana Milosavljevića i sa dva parka u blizini to predstavlja najveću transformaciju užeg centra našeg grada. U neposrednoj blizini će biti i Centralno spomen-obilježje, prva pješačka zona u Gajevoj ulici i sve to znači jednu novu Banjaluku", rekao je on.

Istakao je da će se u sve to uklopiti i novi hotel Palas čija bi gradnja trebalo da počne za nekih mjesec dana.

Stanovnici ovog dijela Banjaluke su izrazili zadovoljstvo što će umjesto nebodera dobiti novu uređenu zelenu površinu. U ime mještana, Brankica Radinković kazala je da uživa što je ovaj dio grada ponovo dio zelene površine, koja je bila prije zemljotresa 1969. godine.

"Banjaluka zaslužuje ovakve prostore i vidim da će se početkom ovih radova to i ostvariti", rekla je ona.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.