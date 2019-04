BANJALUKA- U Banjaluci je danas počela izgradnja nove dionice istočnog tranzita za šta će biti izdvojeno 1,5 miliona KM.

Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da se na ovaj projekat spajanja istočnog tranzita prema Zelenom mostu čeka više od 30 godina, te da će doprinijeti rasterećenju saobraćaja u gradu.

"Cijeli istočni dio Banjaluke po završetku ovog projekta trebalo bi da ima potpuno novu, savremenu saobraćajnicu koja će predstavljati okosnicu cijelog saobraćaja", izjavio je Radojičić novinarima.

On je napomenuo da projekat izgradnje ove dionice, od Krfske ulice do Ulice Gavrila Principa, zajedno realizuju Gradska uprava i preduzeće "Putevi Republike Srpske", te da je plan da to bude nova široka saobraćajnica sa biciklističkim i pješačkim stazama, te podzemnom instalacijom.

Direktor preduzeća "Putevi Republike Srpske" Nenad Nešić istakao je da će ovaj projekat doprinijeti da istočna obilaznica funkcioniše, te da se na nju preusmjeri sav teretni saobraćaj iz Mrkonjić Grada i Šipova.

"Riječ je o dužini saobraćajnice od 470 metara, od čega 215 metara radimo rehabilitaciju postojeće, a ostalo je potpuno nova trasa", dodao je Nešić.

On je naveo da je rok za završetak radova 180 dana, te da je od izvođača dobio obećanje da će to biti i prije, odnosno za pet mjeseci.