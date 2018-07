Počela izgradnja novog kružnog toka u Banjaluci

BANJALUKA - Izgradnja kružnog toka počela je u Aleji Svetog Save u Banjaluci, na raskrsnici kod Osnovnog suda, u okviru nastojanja da se što više raskrsnica oslobodi semafora i tako ubrza tok saobraćaja.

Radovi na raskrnici ulica Vase Pelagića, Vladike Platona i Aleje Svetog Save, koje izvodi preduzeće "Građene Đurić", trebalo bi da budu završeni za dva mjeseca, a vrijednost investicije iznosi 217.000 KM.

Osim ubrzanja saobraćaja, izgradnja kružnog toka na lokaciji u Aleji Svetog Save trebalo bi da olakša kretanje i pješacima, pošto će, uporedo biti proširen i trotoar sa lijeve strane Ulice Vase Pelagića, saopšteno je iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Igor Radojičić izjavio je da bi kružni tok na ovoj lokaciji, ali i onaj koji će se tek graditi u nastavku saobraćajnice na spajanju sa Gundulićevom ulicom kod Adiko banke, umnogome olakšati i ubrzati saobraćaj u jednoj od centralnih gradskih saobraćajnica, koja ujedno služi i kao svojevrsna poveznica Istočnog i Zapadnog tranzita.

Radojičić je istakao da će se izgradnjom ove dvije kružne raskrsnice značajno biti rasterećen saobraćaj i da će to u krajnjoj liniji dovesti do toga da vozač sa Starčevice do centra Banjaluke dođe u roku od nekoliko minuta.

Gradonačelnik Banjaluke je pozvao građane da imaju razumjevanje za predstojeće radove od kojih će, kako je naglasio, veliki koristi imati vozači koji će moći da znatno brže i bez stajanja u kolonama doći do svog odredišta.

On je naveo da je krajnji cilj ovih projekata šira namjera gradskih vlasti da se olakša i ubrza saobraćaj na saobraćajnicama koje povezuju Istočni i Zapadni tranzit, koji su od vitalne važnosti za funkcionisanje saobraćaja na području najvećeg grada Srpske.

Načelnik gradskog Odjeljenja za saobraćaj i puteve Slaviša Sandić naglasio je da će se tokom odvijanja radova na ovoj raskrsnici nastojati da se saobraćaj što manje ometa kako ne bi došlo do stvaranja gužvi.

Sandić je rekao da će na ovoj lokaciji, čim to tehnički uslovi dozvole, tokom izvođenja radova biti postavljen privremeni kružni tok kako bi se u međuvremenu moglo početi i sa izgradnjom kružne raskrsnice kod Adiko banke.

Prema Sandićevim riječima, resorno odjeljenje sprovodi dodatne analize s ciljem da se na još nekim raskrsnicama, na kojima je to tehnički izvodljivo, postave i jeftiniji, improvizovani kružni tokovi, kao što je nedavno postavljno na spajanju Ulice Majke Jugovića i novoizgrađenog dijela Istočnog tranzita.