Počela izgradnja novog mosta

BANJALUKA - U okviru investicionog ciklusa “Banjaluka se gradi”, danas su u Dragočaju počeli radovi na izgradnji novog mosta na rječici Dragočajka, u vrijednosti od 200.000 KM.

“Radi se o jednom od većih investicionih projekata u Dragočaju s ciljem modernizacije i ubrzanja saobraćaja, ali, i što je jako važno, eliminisanja rizika od izlijevanja Dragočajke u doba povišenih vodostaja što je ranije bio čest slučaj”, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić prilikom obilaska gradilišta.

Dosadašnji, stari most u Dragočaju predstavljao je tzv. usko grlo u slučajevima visokih vodostaja Dragočajke, što je dovodilo do čestog plavljenja okolnih parcela. Iz tog razloga, novi most biće znatno veći od dosadašnjeg, sa omogućenim dvosmjernim saobraćajem.

Prema projektu, novi most biće dugačak 13, a širok devet metara. Imaće dvije saobraćajne trake po tri metra, te dvije pješačke staze od po metar i po širine.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Slavenko Tadić, uvjeren je da će gradnja novog mosta riješiti problem velikog broja mještana ovog naselja.

“Nadam se biti još sličnih projekata u našem naselju”, kazao je Tadić i zahvalio se Gradskoj upravi na ulaganjima u Dragočaju, gdje je već realizovano nekoliko značajnih projekata.

U poslijeratnom periodu, Dragočaj je zabilježio veliki porast broja novih stanovnika tako da danas ovo područje nastanuje oko 10.000 žitelja. U protekle dvije godine, na širem području Dragočaja realizovano je više infrastrukturnih radova, uključujući i izgrdnju jednog manjeg mosta preko Dragočajke (zaseok Gradina) i sanaciju Osnovne škole „Desanka Maksimović“, koju pohađa više od 500 učenika. Pored sanacije, u ovoj školi je prošle godine otvorena i nova stomatološka ambulanta.

Predloženo rješenje za raskrsnicu u Dragočaju

Prilikom posjete Dragočaju, Radojičić je najavio i rješenje problema za raskrsnicu na ulazu u ovo naselje, gdje su se često dešavale saobraćajne nesreće.

“Prijedlog je da se postave semafori, koriguju ugibališta i geometrija pristupnog puta. Grad će uraditi projekat i predati ga „Putevima RS“, koji će ga realizovati i rješiti problem ove raskrsnice”, rekao je Radojičić.