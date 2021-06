Počela popravka krova Banskog dvora

BANJALUKA - Nakon što je "Tim za reviziju" utvrdio nepravilnosti u izvođenju radova na krovu Banskog dvora, a što je potvrđeno i inspekcijskom kontrolom, izvođač radova beogradska firma "Koto" počela je sa saniranjem utvrđenih nepravilnosti.

Po otklanjanju nepravilnosti, Komisija za tehnički prijem i Komisija Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske izaći će na teren i izvršiti tehnički prijem radova, nakon čega će se steći uslovi za dobijanje upotrebne dozvole.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kazao je da je cilj da se putem “Tima za reviziju“ ne ukazuje samo na ono što ne valja, nego da se to i popravlja.

"Na ovom slučaju Banskog dvora smo to i dokazali. Ali to smo mogli, jer je sve do Grada, odnosno naš je nadzor mogao narediti popravku, mogli smo povući garanciju i imali smo pravne načine i lijekove", naglasio je on.

Kako je kazao, Grad isto to očekuje i od drugih institucija odnosno da reaguju po utvrđenim nepravilnostima, s obzirom na to da Grad nema nadležnosti koje imaju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i tužilaštva.

Podsjećamo, gradonačelnik Stanivuković početkom marta ove godine naredio je da se aktivira garancija izvođača za dobro izvođenje radova na rekonstrukciji krova na Banskom dvoru samo jedan dan pred istek važenja bankarske garancije, jer su "Tim za reviziju" i nadležna inspekcija utvrdili da izvođač radova iste nije izvodio u skladu sa ugovorom, te su uočene brojne nepravilnosti na krovu pomenutog objekta, čija je obnova koštala 600.000 KM.

Između ostalog, kako je tada utvrđeno, na krovu Banskog dvora vidljiva su mjesta gdje je nalijepljena izolir traka kojom je lijepljen dimnjak. Takođe, kitovan je krov koji je trebao biti bakarni, a da nije sve urađeno kako treba potvrdio je i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.