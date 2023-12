Počela provjera stabilnosti nadvožnjaka u Banjaluci (VIDEO)

BANJALUKA - Počela je provjera nadvožnjaka u Ulici braće Pišteljića, a saobraćaj je privremeno obustavljan.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavijestilo je da će doći do povremene obustave saobraćaja za sva vozila i pješake preko nadvožnjaka u Ulici braće Pišteljića, a sve zbog ispitivanja stabilnosti nadvožnjaka.

"Obustave su planirane u intervalima od po pola sata i to: od 11.45 do 12.15 časova, od 12.45 do 13.15 časova I od 14.15 do 14.45 časova", kazali su oni ranije.

Za vrijeme izvođenja navedenog ispitivanja, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vrši se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Nadležni mole sve učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova.

Ispitivanje vrši preduzeće „Ink Constructor“ Banjaluka.

