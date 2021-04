Počela sjednica Skupštine grada Banjaluka, odbornici odlučuju o budžetu

BANJALUKA - Počela je vanredna sjednica Skupštine grada Banjaluka, na kojoj odbornici gradskog parlamenta odlučuju o usvajanju Prijedloga budžeta grada u iznosu od 149,7 miliona KM.

Podsjećamo, skupštinska većina predvođena SNSD-om uputila je na Prijedlog budžeta dva amandmana koji se odnose na po 500 KM jednokratne pomoći porodiljama i zdravstvenim radnicima sa područja grada.

Ovim amandmanima je predviđeno milion KM za pronatalitetnu politiku, a 2,7 miliona KM za jednokratnu pomoć zdravstvenim radnicima.

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da se od četiri amandmana dva prihvataju i to od Ujedinjene Srpske i Demos-a, a dva ne prihvataju.

"Mi se sada nalazimo na onom stanju kao i na prethodnoj sjednici, samo što je prošlo 15 dana. Pokušaću da osvjestim dio odbornika. Dobio sam mišljenja od svih odjeljenja da ovi amandmani nisu dobri i zakonski, te da ako ostanu ovakve stavke nije poznato do kada grad može da funkcioniše", rekao je Stanivuković.

Dodao je da je potrebno danas usvojiti budžet, i to bolje ikakav, nego nikakav.

Stanivuković je komentarišući amandman skupštinske većine kojim se traži milion KM za jednokratnu pomoć porodiljama, pitao da li postoji plan za podjelu ili je plan samo da se skine novac sa budžeta.

"Pomoć porodiljama su nove škole, novi vrtići, parkovi, igrališta i besplatni udžbenici. Skidate milion KM sa svih ovih stavki da bi porodiljama podijelili po 500 KM. To nije sistemski, to neće riješiti probleme. Šta će porodiljama pomoći 500 KM ako neće na zimu moći da dođe do bolnice jer se ne čisti snijeg. Neće biti novca za to, nadam se da će tada za to odgovarati svi imenima i prezimenima ", rekao je Stanivuković.